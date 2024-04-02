Вторник, 2 Апреля 2024 18:27

АрмИнфо.IDBank и Idram подвели итоги мартовской программы инициативы «Сила одного драма», бенефициаром которой, как было объявлено ранее, стала экологическая общественная организация «Мой лес Армения». Общественная организация направит накопленные 4.017.648 драмов на развитие лесного фонда Армении и программы по сохранению биоразнообразия.

Компании сообщают, что апрельским бенефициаром инициативы «Сила одного драма» стал благотворительный фонд «4090». Татевик Вардеванян, руководитель отдела по коммуникациям Idram и IDBank, отмечает: «Будучи основанным после 44-дневной Арцахской войны, фонд помогает защитникам родины, способствуя их стремлению жить и работать на родине посредством возмещения расходов на обучение, образовательных программ, повышения квалификации и тренингов․ Поскольку образованная и профессионально подготовленная молодежь является основой нашего общества, в этом месяце мы решили, что бенефициаром апреля станет фонд 4090».

Исполнительный директор фонда Ирина Пахлеванян отмечает: «Средства, выделенные в рамках программы «Сила одного драма» IDBank и Idram, хорошего друга нашего фонда, будут направлены на оплату обучения студентов, участвующих в четырехдневной и 44-дневной войнах, что позволит около ста молодым людям изменить качество жизни через образование. Для нас большая честь стать бенефициаром «Силы одного драма» во второй раз, потому что доверие - один из основ нашего фонда. Символично, что в этот раз мы стали бенефициаром апреля, так как часть наших студентов - участники Апрельской войны 2016 года, и для них это очень хороший повод для поощрения.

Отлично, что «Сила одного драма» придает большое значение образованию и ценит подвиги участника войны», - говорит Ирина Пахлеванян, исполнительный директор Благотворительного фонда «4090».

Вы тоже можете стать послом доброй воли: для этого просто совершайте все свои платежи с помощью приложения Idram&IDBank, онлайн-платформы IDBanking.am, терминалов Idram и IDBank, и с каждого Вашего платежа компании будут направлять один драм на реализацию программ и инициатив первостепенной важности. Кстати, Вы можете расплачиваться с Idram в более чем 20 000 торговых точках, совершая свои финансовые операции мгновенно.