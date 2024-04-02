Вторник, 2 Апреля 2024 18:03

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 3 апреля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-15:00 жилые дома 5-9 на улице Еркатугаиннери;

10:00-16:00 жилой дом 6 на улице Нансена, жилые дома 4, 5, 6, 8 на 1-ом переулке Нансена, жилые дома 2, 4, 6 на пр. Гая, жилые дома 1, 2, 3, 5,14, 14/1, 20/1, 22 на улице Лвовяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 1-ом Норкском массиве;

11:00-17:00 жилые дома 62, 66 на улице Абовяна, жилые дома 18-24 на улице Гераци, 2, 4 на пр. Мясникяна, частные дома 1-4 на 11-ой улице Айгестана, частные дома 1-67 на улице Арменакяна, частные дома 301-305 на улице норки Айгинер, гостиница “Эребуни” односторонне, жилой дом 67 на улице Анрапетутяна, жилые дома 7, 9, 11 на улице Вардананца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 2-6 на 19-й улице Арабкира, 1-2 на 21-ой улице, частные дома 1-10 на 38-ой улице Арабкира, частные дома 1-19 на улице Рига, жилые дома 35, 37, 39, 52/1, 58, 58/1 и частные дома 1-16, 11-44, 38, 45-99 на улице Кери, жилые дома 1-3, 51, 58, 67/3 и частные дома 2-12А, 12-25/2, 22-51/1 на улице Думани, жилые дома 3-9 на улице Шахсуваряна, жилые дома 2-8, 59/7, 61 на пр. Комитаса, жилые дома 60-66А на пр. Баграмяна, жилые дома 2-6 и частный дом 5А на улице Амбардзумяна, жилые дома 7, 9, 11, 30 и частные дома 1-7, 16-38 на улице Барбюса, частные дома 1-19, 14 на улице Сепуга, жилые дома 3, 14/1 на улице Нерсисяна, жилые дома 5, 11-17 на улице Киевяна, жилой дом 39 и частные дома 8-26 на улице Севастополян, жилые дома 1, 6, 7, 8, 8/2, 9/1, 10, 11, 12 на улице Акобяна, частные дома 3-47/3 на улице Каленци, жилые дома 36-40, 39Б, 41 на улице Гюльбенкяна, жилые дома 1, 2А, 4, 6, 8 и частные дома 1-19, 5-17 на улице А. Хачатряна, жилые дома 2/1, 2/2, 4, 12 на улице Эмина, жилой дом 1 и частные дома 1-18, 7-15 на улице Бакунца, школа N130, жилые дома 1-5 на 1-ом тупике Улнеци;

в Армавирской области:

11:00-15:00 села Цахкаландж, Гегакерт, Овтамеч;

в Араратской области:

10:30 - 12:30 частично село Дехдзут;

10։00 -13:00 частично улица Сарибека Варданяна в городе Веди; частично села Андраникаван и Арарат;

в Котайкской области:

11։00-16։00 жилые дома 3, 9, 12, 17, 18, 19, 25, 26, 30, 98 на улице Огостоси 23, школа квартала “Макраван”, квартал “Нор Макраван”, компания “ВТБ- Армения банк”, здание областного муниципалитета, газозаправочная станция “Ара ев Айцемник” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Раздан; частично 7-ой микрорайон в городе Абовян; частично села Дзорахбюр, Джрвеж, Зовк;

в Гегаркуникской области:

11։00-13։00 населенный пункт Дзорагюх полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Тавушской области:

11:00-12:00 село Овк;

в Сюникской области:

09:30-11:00 жилые дома 5, 6, 7, 9 на улице Абовяна в городе Каджаран;

11:00-14:00 частично село Шаки.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 4 апреля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10։00-16:00 жилые дома 12, 14, 16, 18 на улице С. Сафаряна, жилой дом 7 на улице Джугаи, жилые дома 9, 10, 12, 13, 15, 15/1 на улице Нансена, жилой дом 2 на улице Боряна, жилые дома 8, 22 на улице Лвовяна, спортшкола N2, здания школа NN62, 165, Ясли-детские сады NN242, 251 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 1-ом Норкском массиве; собственные дома 27-157 на 11-ой улице Норка, школа N157 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше; частные дома на улицах Норагавита 1, 2, 6, частные дома на 1-ом переулке 1-ой улицы и на 2-ом переулке Норагавита, частные дома на 1-ом переулке 2-ой улицы Норагавита, частные дома на 2-ом тупике 6-ой улицы Норагавита и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-17:00 жилой дом 68а на улице Теряна, жилые дома 13, 13а, 15а на улице Корюна, жилые дома 20-28, 76-80 на улице Амиряна, жилые дома 85-107 на улице Бюзанди, жилые дома 84/1, 97/2, 107 на улице Бюзанди и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 20/4, 15/5 на пр. Мясникяна, жилой дом 35 на улице Арами, жилые дома 7, 3-14/1 на улице Нерсисяна, жилые дома 14, 21-21/3 на пр. Азатутяна, жилые дома 2-4, 7-9 на улице Давида Анахта, жилой дом 65 на пр. Комитаса, жилой дом 1А на улице Мамиконянца;

в Араратской области:

10։00-11:00 село Суренаван;

10։00-13:00 частично поселок Андраник в городе Веди; частично села Арарат и Покр Веди;

10:30-12:30 частично село Дехдзут;

11։00-12:00 ООО “Арарат Кат”, абонент (не являющийся жильцом) “Хостегян Вачик”, ЧП “Седрак Саргсян”, собственник “Карен Хостегян” и воинская часть в селе Арарат;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-12:00 частично село Гладзор;

10:30-12:30 села Бардзруни, Мартирос, Серс;

в Котайкской области:

11:00-14:00 частично село Балаовит;

11։00-15:00 частично город Нор Ачн и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); ООО “Кристалл”, “Аревакн”, община Мргашен и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично община Нор Артамет и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); ООО “СВС Агро”, станция сотового оператора “Виваселл-МТС”, насосная станция Нор Артамета, квартал “Нор”, ООО “Консарк”, станция компании “Юком”, собственники “В. Саакян”, “Лилит Саакян”, “Гаяне Погосян”, “Г. Мурадян”, ‘Г. Навасардян”, ООО “Роял Глас Груп”; село Джрвеж; кварталы ‘Маяк”, “Банаван”, “Багреванд” в селе Джрвеж;

11։00-16։00 частично 7-ой микрорайон города Абовян; частично села Дзорахбюр, Джрвеж, Зовк; село Маяковский и прилегающие территории;

в Лорийской области:

10:00-16:00 села Шнох и Техут;

11:00-14:00 улицы Мясникяна, Торосяна, Ширака, С. Аветисяна, 1-ый переулок Айгестана, школа N1 в городе Спитак;

11:00-17:00 улицы Джравазан, Андраника, Шестакова в городе Алаверди;

в Ширакской области:

11:00-13:00 поселок ‘Еркат Гци” (улицы Агаяна, Баграмяна, Бернакирнери, Гарегина А, Мекенаварнери, Ширванзаде, С. Григоряна, приусадебные участки 142, 153, 154, 156, 159, Ахурянское шоссе) в городе Гюмри; Карнутское шоссе; села Айгабац, Аревик, Басен, Карнут, Овит, Джрарат и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), поселок “Мшо Тгек”, газозаправочная станция начала улицы Гарегина А;

в Сюникской области:

10:30-11:30 жилые дома 1, 2, 3, 5, 6, 7 на пр. Гая, жилые дома 5, 6, 8 на улице Бакунца в городе Каджаран; село Ишханасар;

11:00-12:00 , улицы Теряна, Туманяна, Камо; частично улица Раффи в городе Сисиан;

12:00-13:30 переулок Адонца, улицы Мясникяна, Сисакана, частично улица Арама Манукяна в городе Сисиан.