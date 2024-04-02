Вторник, 2 Апреля 2024 18:01

АрмИнфо.2 апреля 2024 года в МИД Туркменистана состоялись переговоры Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с региональным координатором Международной организации по миграции по Центральной Азии (МОМ) Зейналом Гаджиевым.

В ходе встречи стороны отметили позитивную практику сотрудничества Туркменистана с МОМ. Было особо отмечено, что вопросы обеспечения прав беженцев и лиц без гражданства, противодействия торговле людьми рассматриваются Туркменистаном в качестве приоритетных направлений сотрудничества с авторитетными международными организациями.

Стороны с удовлетворением отметили успешную реализацию «Плана проектов, планируемых к осуществлению Правительством Туркменистана совместно с Представительством Международной организации по миграции в Туркменистане в 2023 году».

В рамках обсуждения Плана мероприятий на 2024 год, были рассмотрены вопросы реализации совместных проектов Правительства Туркменистана и МОМ на ближайшую перспективу.

Кроме того, в ходе переговоров было отмечено, что в нашей стране реализуется систематическая работа по искоренению лиц безгражданства в соответствии с Национальным планом действий на 2019-2024 годы.

Отмечая важность реализуемых в Туркменистане работ в сфере сокращения и предотвращения безгражданства, было констатировано, что Туркменистан остается лояльным взятым на себя обязательствам по решению вопросов с беженцами, лицами без гражданства и мигрантами на национальном и международном уровнях.

Кроме того, обсуждены вопросы актуализации правовой базы сотрудничества.

В процессе переговоров было подчеркнуто, что Туркменистан принимает активное участие в различных региональных проектах МОМ, реализуя в них национальный сегмент.