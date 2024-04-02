Вторник, 2 Апреля 2024 14:36

АрмИнфо.Эти гастроли для меня важны, я даже не скажу вдвойне, это нечто иное - как я сама для себя определила, это виток судьбы. Об этом в ходе пресс-конференции 2 апреля в Ереване сказала актриса, телеведущая Сати Спивакова, говоря о предстоящей ереванской премьере своего спектакля <Канарейка> (Московский ТЕАТР НАЦИЙ).

Она рассказала, что в возрасте 12 лет впервые с родителями посетила Драматический театр в Ереване, после чего родилась мечта стать драматической актрисой. Примечательно, что это был спектакль Ереванского русского драматического театра им. К. Станиславского, где теперь спустя много лет Спивакова сама предстанет в роли актрисы в рамках представления <Канарейка>.

<Часто юношеские мечты остаются юношескими мечтами. В моем случае мечта стала судьбой и профессией. И спустя 50 лет я приезжаю сюда, и мы играем именно на этой сцене. Но я приезжаю не просто со спектаклем, а с театром, который стал моим местом силы, моим вторым домом в Москве>, - поделилась актриса.

Спивакова заметила, что спектакль был создан в очень непростых условиях, и должен был быть представлен в Армении в контексте театрального фестиваля ( в октябре 2023г. в рамках фестиваля HIGH FEST, формат которого был изменен из-за известных сентябрьских событий - Ред.). <Но благодаря компании GPM Gold он проходит в независимых условиях и не в фестивальном потоке, что с одной стороны для артиста еще большее испытание>, - заметила она.

Актриса рассказала также, что в рамках визита в Ереван 3 апреля намерена посетить отделение детской онкологии и гематологии

Ереванского Гемотологического центра им. профессора Р. Еоляна. Спивакова стала Послом доброй воли Фонда City of smile, поддерживающего детей, борющихся с онкологией. В этой связи она сообщила, что вырученные от спектакля средства будут переданы Фонду.

7 апреля состоится встреча актрисы с творческой интеллигенцией в Центре современного искусства Гафесчян. Модератор диалога - журналист Александра Ливергант, музыкальное сопровождение обеспечит знаменитый джаз-бенд Гарри Кеосаяна. В фокусе Рublic talk <Нескучная классика с Сати Спиваковой> - культура и культурная дипломатия как средство международной коммуникации, объединяющее не только отдельных людей, но и международные отношения