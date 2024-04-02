Вторник, 2 Апреля 2024 13:28

АрмИнфо. Заместитель специального представителя США по вопросам Ирана Абрам Пейли совершил турне по странам Южного Кавказа.

Как рассказал сам Пейли в своем микроблоге в Твиттер (Х), он совершил конструктивную поездку на Южный Кавказ, где встретился с высокопоставленными чиновниками и представителями частного сектора. По его словам, цель встреч - "обсудить иранский режим, соблюдение санкций и текущие усилия по решению проблемы дестабилизирующего поведения режима". "США стремятся работать со своими партнерами для продвижения позитивного видения региона", - написал американский чиновник.

Причем в видеоролике, опубликованном Пейли под этой записью по части визита в Армении, он в частности, говорит: "Мы здесь, в Армении, чтобы обсудить Иран и его дестабилизирующее поведение по всему миру. Мы провели встречи в СНБ, МИД, Центральным банком и Комитетом государственных доходов, чтобы обсудить ряд вопросов, включая безопасность границ, соблюдение санкций, человеческое богатство и нашу обеспокоенность по поводу поддержки Ираном России и террористических группировок по всему миру".

Любопытно и то, что ни одно из перечисленных Пейли армянских ведомств не сообщало о проведенных встречах с американской делегацией.

Из азербайджанских СМИ стало известно, что американский чиновник в Баку встретился с помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым, заместителем министра иностранных дел Самиром Шарифовым, послом Азербайджана в Иране Али Ализаде, а также с послом Израиля Джорджем Диком. Сам Пейли назвал переговоры в Баку очень конструктивными.