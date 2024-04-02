Вторник, 2 Апреля 2024 13:27

АрмИнфо. В Армении растет число подтвержденных случаев заболеваемости аутизмом. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения РА по случаю отмечаемого 2 апреля Всемирного дня распространения информации о проблеме аутизма.

Как отмечает источник, только в текущем году, по состоянию на 29 марта в стране выявлено 130 случаев заболеваемости. В 2022 году было зафиксировано 423 таких случаев, в 2023 году - 449. Аутизм - это расстройство развития, которое может вызывать серьезные социальные, коммуникативные и поведенческие проблемы. За последние два десятилетия уровень расстройств увеличился во многих странах, включая и Армению.

В сферу амбулаторно-поликлинической медицинской помощи и обслуживания детей в Армении входит как оценка роста и развития ребенка, так и проведение теста на детский аутизм, целью которого является раннее выявление расстройств аутизмом и, соответственно, осуществление раннего вмешательства.

Отметим, что Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма был провозглашен Организацией Объединенных Наций в 2007 году и направлен на повышение осведомленности и улучшение жизни людей с диагнозом аутизм.