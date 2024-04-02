Вторник, 2 Апреля 2024 12:33

АрмИнфо. Российский фигурист, олимпийский чемпион Алексей Урманов проводит спортивные сборы с воспитанниками Ереванской спортивной школы по фигурному катанию и хоккею.

Как сообщает пресс-служба мэрии, спортсмен приехал с этой целью в Армению 26 марта и пробудет здесь до 6 апреля.

<Я думаю, что ребятам это будет очень полезно. Надеюсь, они многому научатся и проведут эти 10 дней с пользой>, - подчеркнул Урманов.

Как отметил начальник управления по вопросам молодежи и спорта столичного муниципалитета Армен Маквецян, мэрия прилагает усилия и иницирует меры для стимулирования спорта, в том числе фигурного катания и хоккея.

< Наше большое желание видеть воспитанников нашей школы в роли победителей на чемпионатах мира и Европы>, - сказал он.

Согласно источнику, в мае этого года в Ереване пройдет открытый турнир, в рамках которого в Армению приедут спортсмены из более чем 20 стран. <Цель - Ереванская спортивная школа должна соответствовать международным нормам и по своей позиции не уступала бы конкурентам>,- отметили в мэрии Еревана.

Отметим, что Алексей Урманов - российский фигурист-одиночник и тренер по фигурному катанию, заслуженный мастер спорта России, олимпийский чемпион 1994 года, бронзовый призёр чемпионата мира 1993, чемпион, серебряный и трижды бронзовый призёр чемпионатов Европы.