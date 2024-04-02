Вторник, 2 Апреля 2024 12:20

АрмИнфо. В Армении наблюдается полная деградация системы ценностей. Об этом в своей статье написала депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции "Армения", члена группы "Альтернативные проекты" Элинар Варданян.

В качестве примера депутат привела статистику совершенных в стране преступлений, особенно среди несовершеннолетних, и публикуемые материалы преступлениях. "Поножовщина в Ереване: врачи борются за жизни раненых", "В результате ножевых ранений, полученных в Армавирской области, двое из трех участников драки с телесными повреждениями различной степени доставлены в больницу", "В Ереване произошел случай с ножевым ранением: 16- летний мальчик несколько раз нанес ножевое ранение другому", "Стрельба в городе Арташат, есть пострадавший: ", - таковы заголовки новостей последних дней", - констатировала парламентарий, отметив, что речь идет о правовой истории Армении, статистика которой вызывает беспокойство.

Варданян подчеркнула, что только в прошлом году в Армении было зафиксировано 40 666 случаев преступлений, что на 8,1% превышает показатели 2022 года. "В этой статистике важно зафиксировать рост особо тяжких и тяжких преступлений. Случаи тяжких преступлений увеличились на 1036, или на 20,4% (6116 преступлений), особо тяжких преступлений увеличились на 798, или 90,7% (1678 преступлений). Прокуратура выделяет 1132 случая особо тяжких преступлений, которые привели к случаями внезапной смерти, и отмечает, что в 2023 году было совершено 546 случаев особо тяжких преступлений", - подчеркнула Варданян.

Она считает, что реальность не меняется. "Это не просто цифры. За 6116 тяжкими и 546 особо тяжкими преступлениями стоят жизни и судьбы людей. Число зафиксированных случаев незаконного оборота наркотиков увеличилось на 2804, или 123,7% (до 5070 случаев). Только за последние 3 дня в республике зафиксировано 27 дорожно-транспортных происшествий, погибли 2 человека, 38 получили ранения различной степени. Особую тревогу вызывает статистика преступлений с участием несовершеннолетних или преступлений, совершенных против несовершеннолетних. В прошлом году было рассмотрено 363 уголовных производства по фактам преступлений, совершенных несовершеннолетними, против 244 производств, рассмотренных в 2022 году. В 2023 году в управлении уголовного розыска было рассмотрено 1159 уголовных производств о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних, по сравнению с 545 производствами годом ранее. За цифрами стоят человек и общество. Это явный показатель деградации системы ценностей. Мы доведены до ситуации, когда преступления против несовершеннолетних под молчаливым взором общества растут на 50%, а адекватного ответа нет. В нашем обществе происходит что-то очень важное, и если мы не поймем его корни, последствия станут еще более трагичными. Очевидно, что эта ужасающая реальность является результатом резкого роста внутрисоциальной агрессии, прямой результат постоянной угрозы войны и атмосферы внутренней вражды. Невероятно, но власти Армении уже несколько лет проповедуют зло и угрозы. Ни одно общество не может выдержать такой атмосферы. Это не только проблема правоохранителей, полиции или судов, речь идет о куда более серьезных авторах и ответственных лицах. Когда в 2018 году генерация внутренней вражды, злобы и ненависти только набирала обороты, я, как и многие другие предупреждали, что агрессия в социальных сетях однажды перейдет в реальную жизнь, и нас ждут ужасающие истории. Мы предупреждали, что пропаганда ненависти и "самосуда" однажды станет видимой и осязаемой. Сегодня это уже ощутимо", - подчеркнула парламентарий.