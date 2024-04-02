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АрмИнфо. В Армении будет усилен контроль со стороны общественных организаций за условиями проживания лиц, получивших убежище . Комиссия Национального Собрания РА на заседании 2 апреля вынесла положительное заключение по проекту поправок в законе "О беженцах и убежище".
Как отметил в своем выступлении начальник Службы миграции и гражданства Министерства внутренних дел РА Армен Казарян, законопроектом предлагается общественным организациям сформировать группы мониторинга за условиями проживания лиц, имеющих право на убежище. Мониторинговые группы будут формироваться на тендерной основе, порядок проведения которых будет утверждать министр внутренних дел. Данная инициатива, продолжил Казарян, является частью процесса реформ, осуществляемых в структурах МВД. Она нацелена на обеспечение прозрачности в деятельности ведомства и защиту прав человека. Тем самым, продолжил докладчик, сотрудничеству МВД с общественными организациями будет придан институциональный характер. Глава Службы подчеркнул, что в настоящее время аналогичным правом обладают ряд организаций, а том числе, офис Защитника прав человека.
Казарян сообщил также, что в 2020 году убежище в Армении получили
206 иностранных граждан, в 2021 году- 260. В этот период в основном речь шла о гражданах Сирии, Ирака и Египта. В 2022- 2023 годах в связи с российско-украинским кризисом количество обращений резко возросло. Так, в 2022 году убежище получили 968 человек, в 2023 году
- 817, в основном, украинцев.
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|В Армении наблюдается полная деградация системы ценностей - депутат НС
|В Армении будет усилен контроль со стороны общественных организаций за условиями проживания лиц, получивших убежище
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|Вражеская сторона начала активную кампанию по распространению дезинформации о ситуации на армяно- азербайджанской границе
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Армянская оппозиция в НС намеренa инициировать специальное заседание, посвященное вопросу делимитации и демаркации границ с Азербайджаном
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|Посол Армении назвал три причины, омрачающие отношения между Ереваном и Тель- Авивом
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|Движение "Миасин" требует от трех фракций НС РА выразить вотум недоверия премьер-министру республики
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|В Ереван прибыла группа мобильных инструкторов США
|Востоковед: Нынешние выборы в Турции - меняют весь расклад в Евразии
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|Уволена замминистра экономики Армении
|Мирзоян: Вопрос о вступлении в НАТО сегодня не стоит на повестке дня Армении
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|Москва Расмуссену: Присутствие 102-й базы и российских пограничников - это единственная реальная гарантия суверенитета Армении
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