Вторник, 2 Апреля 2024 10:44

АрмИнфо. Япония высоко ценит усилия Армении по установлению мира в регионе. Об этом в ходе встречи с членами группы дружбы Национального Собрания РА Армения-Япония заявил посол Японии в Республике Армения Аоки Ютака.

Как передает пресс-служба НС РА, в ходе встречи руководитель группы дружбы Бабкен Тунян выразил благодарность за поддержку, оказанную

Японией Армении по различным направлениям. "Речь идет не только о финансовой, социальной и технической поддержке, но и о взвешенной позиции Японии в сфере внешней политики", - сказал Бабкен Тунян.

Говоря о ситуации в регионе, члены группы подчеркнули, что она остается напряженной и уязвимой. Было отмечено, что Азербайджан продолжает держать в плену соотечественников, значительная часть суверенной территории Армении находится под контролем Азербайджана, воинственная риторика Азербайджана не прекращается. Подчеркнув необходимость установления долгосрочного мира в регионе, члены группы дружбы отметили, что для достижения этой цели важна поддержка стран-партнеров, а также целенаправленные заявления и шаги по сдерживанию возможных агрессивных амбиций Азербайджана. Депутаты высоко оценили поддержку Японии более чем 100 тысячам соотечественников, насильственно перемещенных из Нагорного Карабаха.

Выразив благодарность за прием, посол отметил, что Япония внимательно следит за происходящими в Армении процессами, армяно-азербайджанскими переговорами. По словам Аоки Ютаки, Япония высоко ценит усилия Армении по установлению мира в регионе и готова их поддержать.

Стороны согласились, что и Японию, и Армению разделяют общие ценности

- демократия, права человека и верховенство закона. Участники встречи обсудили возможности развития двустороннего сотрудничества по

ряду сфер. Стороны согласились, что в экономическом сотрудничестве существует большой нереализованный потенциал.