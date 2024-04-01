Понедельник, 1 Апреля 2024 22:00

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 2 апреля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 частные дома 36-81, 122-127 на улице Ачемяна, частные дома 1-43 на 1-ом переулке Ачемяна, 1-17 на 2-ом переулке; жилые дома 1А, 1, 2, 3, 4, 5, 5/1, 5/2, 5/3, 7 на улице Нансена, 2 на 1-ом переулке Нансена, 8, 10 на пр. Гая, 2, 4, 6 на улице С. Сафаряна, адреса: 10/7, 10/20, 10/17, 10/16, 10/18, 10/13 на пр. Гая, училище N1, школа N106, ясли-детский сад N98 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 1-ом Норкском массиве; ООО “Сиамс”, ЗАО “Гиноси”;

11:00-17:00 жилые дома 5а, 7, 7/1, 7а на улице Сундукяна, жилые дома 8, 10 и частные дома 4/50-6/58 на улице Гр. Кочара, жилой дом 27 на улице Гюльбенкяна, жилые дома 12, 14, 14/1, 16, 16/1 на улице Рубинянца, частные дома 51/5, 59/13 на улице Гапанцяна;

в Армавирской области:

11:00-15:00 села Амберд, Агавнатун, Лернамердз;

в Араратской области:

10։00 -13:00 частично улицы Сарибека Варданяна, Андраника, Маршала Баграмяна, Озаняна в городе Веди; частично села Сисаван и Арарат;

10:30-12:30 частично село Каначут;

13:00-15:00 частично село Дехдзут;

в Котайкской области:

11։00-15:00 частично город Нор Ачн и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); ООО “Кристалл”, “Аревакн”;

11։00-16։00 частично 7-ой микрорайон в городе Абовян; частично села Дзорахбюр, Джрвеж, Зовк; частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; квартал ‘Багреванд” в селе Джрвеж; село Маяковский и прилегающие территории;

в Лорийской области:

11:00-16:00 улицы Туманяна, Чаренца, Руставели, Арутюняна, Гетапня, Гукасяна, Телмани, Абовяна; частично улицы Аревелян, Баграмян, Еритасардакан, Сундукяна, Дуряна, Акоба Мегапарта, Гарегина Нжде, Соса Саргсяна, Сурб Ншани, Спарапета, Саят-Новы в городе Степанаван;

11:00-17:00 села Лернаван и Джрашен.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 3 апреля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-15:00 жилые дома 5-9 на улице Еркатугаиннери;

10:00-16:00 жилой дом 6 на улице Нансена, жилые дома 4, 5, 6, 8 на 1-ом переулке Нансена, жилые дома 2, 4, 6 на пр. Гая, жилые дома 1, 2, 3, 5,14, 14/1, 20/1, 22 на улице Лвовяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 1-ом Норкском массиве;

11:00-17:00 жилые дома 62, 66 на улице Абовяна, жилые дома 18-24 на улице Гераци, 2, 4 на пр. Мясникяна, частные дома 1-4 на 11-ой улице Айгестана, частные дома 1-67 на улице Арменакяна, частные дома 301-305 на улице норки Айгинер, гостиница “Эребуни” односторонне, жилой дом 67 на улице Анрапетутяна, жилые дома 7, 9, 11 на улице Вардананца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 2-6 на 19-й улице Арабкира, 1-2 на 21-ой улице, частные дома 1-10 на 38-ой улице Арабкира, частные дома 1-19 на улице Рига, жилые дома 35, 37, 39, 52/1, 58, 58/1 и частные дома 1-16, 11-44, 38, 45-99 на улице Кери, жилые дома 1-3, 51, 58, 67/3 и частные дома 2-12А, 12-25/2, 22-51/1 на улице Думани, жилые дома 3-9 на улице Шахсуваряна, жилые дома 2-8, 59/7, 61 на пр. Комитаса, жилые дома 60-66А на пр. Баграмяна, жилые дома 2-6 и частный дом 5А на улице Амбардзумяна, жилые дома 7, 9, 11, 30 и частные дома 1-7, 16-38 на улице Барбюса, частные дома 1-19, 14 на улице Сепуга, жилые дома 3, 14/1 на улице Нерсисяна, жилые дома 5, 11-17 на улице Киевяна, жилой дом 39 и частные дома 8-26 на улице Севастополян, жилые дома 1, 6, 7, 8, 8/2, 9/1, 10, 11, 12 на улице Акобяна, частные дома 3-47/3 на улице Каленци, жилые дома 36-40, 39Б, 41 на улице Гюльбенкяна, жилые дома 1, 2А, 4, 6, 8 и частные дома 1-19, 5-17 на улице А. Хачатряна, жилые дома 2/1, 2/2, 4, 12 на улице Эмина, жилой дом 1 и частные дома 1-18, 7-15 на улице Бакунца, школа N130, жилые дома 1-5 на 1-ом тупике Улнеци;

в Армавирской области:

11:00-15:00 села Цахкаландж, Гегакерт, Овтамеч;

в Араратской области:

10:30 - 12:30 частично село Дехдзут;

10։00 -13:00 частично улица Сарибека Варданяна в городе Веди; частично села Андраникаван и Арарат;

в Котайкской области:

11։00-16։00 жилые дома 3, 9, 12, 17, 18, 19, 25, 26, 30, 98 на улице Огостоси 23, школа квартала “Макраван”, квартал “Нор Макраван”, компания “ВТБ- Армения банк”, здание областного муниципалитета, газозаправочная станция “Ара ев Айцемник” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Раздан; частично 7-ой микрорайон в городе Абовян; частично села Дзорахбюр, Джрвеж, Зовк;

в Гегаркуникской области:

11։00-13։00 населенный пункт Дзорагюх полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Тавушской области:

11:00-12:00 село Овк;

в Сюникской области:

09:30-11:00 жилые дома 5, 6, 7, 9 на улице Абовяна в городе Каджаран;

11:00-14:00 частично село Шаки.