Понедельник, 1 Апреля 2024 21:57

АрмИнфо. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) считает зоной своей ответственности в Армении ее суверенную территорию в рамках урегулированных госграниц, сказали РБК в ОДКБ. Так там ответили на требование Еревана прояснить вопрос с зоной ответственности организации в республике.

"Формулировка о зоне ответственности достаточно сложная, и она больше имеет целью привлечь внимание к ситуации в республике, нежели получить предметный ответ. Потому что в соответствии с соглашением 2010 года о принципах взаимодействия, которое подписали в ОДКБ, зоной ответственности является суверенная территория государств- членов", - сказали в организации.

Документ, на который там ссылаются, - это подписанное в 2010 году в Москве Соглашение о статусе формирований сил и средств системы коллективной безопасности. В ОДКБ отметили, что "зона ответственности ОДКБ заканчивается там, где проходит государственная граница, которая урегулирована на двусторонней основе между Арменией и ее соседями".

12 марта на пресс-конференции в правительстве премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван выйдет из ОДКБ, если организация не ответит "на вопрос, какова зона ответственности ОДКБ в Армении". По словам Пашиняна, организация и Россия выражали "четкую позицию", что суверенная территория Армении - это красная линия для Москвы и организации. "Однако, когда в ходе вторжения Азербайджана в мае 2021 года Армения зафиксировала, что красная линия пройдена, со стороны ОДКБ указанных в уставе шагов не последовало. Затем случились "вторжения Азербайджана в ноябре 2021 года, сентябре 2022 года", - добавил он.