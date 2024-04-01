Понедельник, 1 Апреля 2024 21:56

АрмИнфо.Министерство обороны Азербайджана продолжает распространять дезинформацию, отмечая, что якобы Вооруженные силы Республики Армения скапливают личный состав, бронетехнику, артиллерию и другие огневые средства в различных направлениях пограничной зоны, осуществляют активные передвижения. Об этом говорится в заявлении Минобороны Армении.

В армянском оборонном ведомстве также добавили, что Минобороны Азербайджана также опубликовало смонтированные кадры проведенных в последние месяцы строительных работ инженерных, фортификационных и, в целом, оборонительных инфраструктур на тыловых участках по охране ВС Армении, пытаясь таким образом представить их в качестве активных работ и скоплений на передовой в последние несколько дней.

"Министерство обороны Республики Армения сообщает, что осуществление инженерных работ на суверенной территории Республики Армения является суверенным правом Республики Армения, они носят исключительно оборонительный характер и направлены на защиту территориальной целостности Республики Армения. Как мы уже отмечали, МО РА оценивает оперативную ситуацию вдоль армяно-азербайджанской государственной границы в последнее время как стабильную и не видит необходимости в принятии дополнительных мер по защите границы, следовательно, информация о скоплении войск не соответствует действительности", - говорится в заявлении МО РА.

Ранее азербайджанскую дезинформацию опровергли в гражданской миссии ЕС в Армении.