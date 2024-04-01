Понедельник, 1 Апреля 2024 21:55

АрмИнфо. До распада Советского Союза в Армении проживало около 5 тысяч евреев. Когда в 1990-е большинство из них репатриировались, осталось несколько сотен. Но после начала войны вокруг Украине очень большая волна релокантов из России принесла с собой в Армению и много евреев. У нас на глазах произошло второе формирование еврейской общины. Об этом в интервью "Деталям" заявил посол Армении в Израиле Арман Акопян.

По его словам, сейчас наблюдается возрождение еврейской жизни в Армении, и это весьма примечательное явление.

Он также не согласился с данными Антидиффамационной лиги (ADL), согласно которым индексе распространенности антисемитских стереотипов и предубеждений в 2023 году в Армении составил 58%. "Это невероятные цифры, такого не может быть. Я по этому поводу посещал иерусалимский офис ADL, говорил об их методологии. Я не верю в достоверность этих данных. Эти цифры не объективны, потому что на фоне роста антисемитизма, который мы сейчас видим во всем мире, Армения не может быть одной из самых антисемитских стран.

Но я могу назвать три причины появления негативного отношения. Первая из них - поставки израильских вооружений в Азербайджан, причем даже не все, а именно поставки во время Второй карабахской войны 2020 года. Это вызвало крайне критическую реакцию в Армении, тем более что другие страны, до того дававшие Азербайджану оружие, во время войны прекратили поставки. Единственными государствами, которые продолжали поставлять оружие именно во время боев, остались Израиль и Турция.

Второй фактор, очень сильно вредящий имиджу, - то, что Израиль не признает геноцид армян, а иногда и отрицает его.

Третий фактор - усилившиеся в Израиле армянофобские выходки. В частности, в Иерусалиме. Разгромили армянский ресторан в Старом городе Иерусалима, нападали на представителей армянского духовенства, плевали в священнослужителей:", - отметил дипломат.

Он также коснулся вопроса об изменении в Армении отношения к России, констатировав, что есть определенные сложности, но не столько к России, сколько к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которая не выполнила свои обязательства по договору.

"Участие в ней Армении заморожено. Казахстану ведь тоже могли сказать "это ваше внутреннее дело". Речь не шла о войне в Нагорном Карабахе 2020 года, у ОДКБ просили помощи, когда в 2021 и 2022 годах Азербайджан оккупировал территории собственно Армении. На сегодняшний день 31 населенный пункт вдоль границы находится под оккупацией. Например, в известном курортном городе Джармук азербайджанские войска продвинулись на несколько километров вглубь армянской территории. И пока что ни на каких условиях не готовы освободить эти земли. Все еще идут переговоры о демаркации", - подчеркнул посол Армении.

Дипломат добавил, что сейчас "рейтинг" России в армянском обществе не такой, как был четыре года назад. "Есть определенное разочарование политикой России, это известно, об этом говорят все. Армения сейчас находится в периоде диверсификации как своей внешней политики, так и оборонной", - добавил дипломат.

Касаясь отношений с Израилем, посол отметил, что из-за войны [в Газе] пришлось временно приостановить некоторые проекты с Израилем.

"Торговые связи не очень сильны, хотя в израильских магазинах есть и армянские коньяки, и компоты очень вкусные. Прервалось воздушное сообщение между нашими странами, но мы надеемся, что в апреле или мае рейсы возобновятся, потому что самолеты всегда заполнены, много паломников летят в Иерусалим. Прошла совместная студенческая сессия по конфликтологии - сначала в Армении, потом в Тель-Авивском университете, где уже давно действует Центр арменистики.

К сожалению, Государство Израиль пока не открыло посольство в Армении. С нашей точки зрения, это большое препятствие для развития отношений. Есть только посол- нерезидент, который раньше работал из Тбилиси, а сейчас - из Иерусалима. Нам хотелось бы видеть ваше посольство в Ереване. Я постоянно поднимаю этот вопрос. Ведь в Грузии посольство Израиля есть, и в Азербайджане, и в Турции, и в странах Средней Азии тоже есть. А в Армении нет. И непонятно почему", - резюмировал посол Армении в Израиле.