Понедельник, 1 Апреля 2024 21:54

АрмИнфо. Инициатива "Айакве" собрала биографии 167 погибших и пропавших без вести в ходе широкомасштабной агрессии Азербайджана в отношении Арцаха в сентябре 2023 года.

В сообщении инициативы отмечается, что "Айакве" завершила одну из важнейших миссий за последние полгода - сбор и публикацию данных о погибших в результате последней военной агрессии Азербайджана против Арцаха.

"Учитывая, что власти проявляют преступное бездействие в вопросе увековечения памяти наших братьев-героев, в период с октября 2023 года по март 2024 года "Айакве", собирая у родственников погибших данные об истории их подвига и героизма, каждый день представляла по одной биографии.

В ближайшее время планируем издать книгу-альбом, в котором будет обобщены биографии и подвиги жертв, в качестве дани уважения и преклонения перед нашими бессмертными доблестными сыновьями", - говорится в сообщении инициативы.

Отметим, что по официальным данным Следкома Армении, в результате военной агрессии Азербайджана 19-20 сентября 2023 года в отношении Нагорного Карабаха погибло 223 человека, из коих 25 - гражданские лица, в том числе несовершеннолетние.