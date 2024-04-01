Понедельник, 1 Апреля 2024 21:51

АрмИнфо. Альтернативное общественно-политическое движение "Миасин" ("Вместе") обратилось к трем фракциям Национального Собрания РА с требованием выразить вотум недоверия премьер-министру РА Николу Пашиняну в соответствии с п.п. 1 и 2 ст. 115 Конституции РА.

Как отмечается в сообщении движения, основанием для выражения вотума недоверия Николу Пашиняну является абсолютное нарушение им содержания программы правительства РА на 2021-2026 г.г. принятой НС РА 18 августа 2021 года. Альтернативное общественно-политическое движение <Вместе> заявляет, что премьер-министр определяет основные направления политики правительства, руководит деятельностью кабмина и координирует работу членов правительства. "Добавим, что в соответствии с требованиями закона "О структуре и деятельности правительства", премьер-министр определяет основные направления внутренней и внешней политики правительства", - говорится в заявлении движения.

Его авторы указали на несколько примеров очевидного несоответствия положений упомянутой программы политике, проводимой кабмином . <В частности, в программе говорится, что власти намерены принять серьезные меры в направлении консолидации лучшего общественного и национального потенциала, сформировать национальное единство, основанное на законе и справедливости, взаимном уважении, исключении ненависти и унижающих достоинство высказываний. Однако, что происходит на самом деле, оставляем без комментариев.

Кроме того, в главе <Безопасность и внешняя политика> говорится, что факторами обеспечения безопасности Республики Армения являются модернизация армянской армии, армяно-российский стратегический договор, членство Армении в ОДКБ, разблокирование региональных инфраструктур, сопредседательство Минской группы ОБСЕ, стабильная система органов национальной безопасности и т. д. Между тем, армянская армия пока не обзавелась такими видами современного вооружения, наличие которых сдерживало бы абсурдные и необоснованные претензии противника на территории нашей страны, военная промышленность неконкурентоспособна и не отвечает потребностям армии.

Об этом свидетельствует отсутствие широкомасштабных военных учений, полная ликвидация военных парадов, которые продемонстрировали бы народу и, особенно, врагу, явную и скрытую мощь армянской армии. Протокольные обязательства, предусмотренные в пункте относительно армяно-российского стратегического договора, не только не были выполнены, но и полностью провалены. Правительство РА не сочло необходимым обращаться к Национальному Собранию для утверждения новых принципов нарушенной им программы со своим стратегическим союзником. Ложное и вводящее в заблуждение повествование о том, что мы преследуем мирную программу, только поощряет врага предъявлять Армении новые территориальные требования>, - отмечается в документе.

Движение напомнило и о пункте <Членство Армении в ОДКБ>, в котором правительство заверило, что <продолжит активно участвовать в деятельности структуры, которая будет служить интересам и общим целям государств-членов. Каковы политические мотивы нарушения нормальных уставных отношений со структурой, это вопрос для обсуждения в будущем. Однако фактом является то, что правительство РА не знает или сознательно игнорирует прогнозы глубоких политических и экономических процессов.

Другой пример - подраздел <сопредседательство Минской группы ОБСЕ>, в котором подчеркивается роль сопредседательства в решении карабахской проблемы и определение окончательного статуса Нагорного Карабаха. Но все эти пункты оказались проваленными>, - говорится в заявлении.