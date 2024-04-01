Понедельник, 1 Апреля 2024 21:50

АрмИнфо. В Евросоюзе вновь опровергли азербайджанскую дезинформацию о скоплении армянских войск на границе с Азербайджаном.

Так, реагируя на вбросы азербайджанской стороны, миссия ЕС в Армении (EUMA) в своем микроблоге в Твиттер (Х), в частности, написала: " EUMA сегодня снова патрулировала армянскую сторону армяно-азербайджанской границы. Наши наблюдатели не заметили каких-либо необычных военных перемещений. Это был спокойный и мирный пасхальный понедельник".

Репостнув данную запись EUMA, спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар отметил, что гражданская миссия Евросоюза выполняет важную функцию по обеспечению прозрачности.

"EUMA также открыта для взаимодействия с Азербайджаном и если есть проблемы, их необходимо решать в безопасной обстановке. К примеру, EUMM в Грузии делает это посредством своих регулярных контактов со всеми сторонами", - добавил Клаар.

А посол Франции в Армении Оливье Декотиньи отметил, что миссия Евросоюза в Армении в очередной раз выполняет свой мандат. "Присутствует на местах, как можно ближе к военным линиям соприкосновения, рассеивает слухи и ложные новости и предоставляет международному сообществу беспристрастную информацию", - подчеркнул французский дипломат.