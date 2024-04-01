Понедельник, 1 Апреля 2024 17:20

АрмИнфо. Премьер Никол Пашинян назначил и переназначил заместителей министра экономики.

Так, решениями премьера от 1 апреля, замминистра назначены Татевик Саргсян и Нарек Овакимян (замдиректоры Департамента функционирования внутренних рынков Евразийской экономической комиссии). Заместителями главы Минэконома переназначены Нарек Терян и Арман Ходжоян.