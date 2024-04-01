|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Армянская оппозиция в НС намеренa инициировать специальное заседание, посвященное вопросу делимитации и демаркации границ с Азербайджаном
|В ОДКБ ответили на вопрос Пашиняна о зоне ответственности
|В Минобороны Армении опровергли вражескую дезинформацию
|Посол Армении назвал три причины, омрачающие отношения между Ереваном и Тель- Авивом
|Инициатива "Айакве" собрала биографии 167 погибших и пропавших без вести в ходе сентябрьской агрессии Азербайджана в отношении Арцаха
|Движение "Миасин" требует от трех фракций НС РА выразить вотум недоверия премьер-министру республики
|В Евросоюзе вновь опровергли вражескую дезинформацию о скоплении армянских войск на границе с Азербайджаном
|Пашинян назначил заместителей министра экономики
|Фонд Web3 Армения призывает власти Нигерии освободить топ-менеджера Binance Тиграна Гамбаряна
|РПА: пока Пашинян разворачивает кампанию против институтов Арцаха, Алиев взращивает структуры <Западного Азербайджана>
|Генпрокуратура требует изъять у экс-главы фонда "Айастан" более $3млн.
|В Ереван прибыла группа мобильных инструкторов США
|Востоковед: Нынешние выборы в Турции - меняют весь расклад в Евразии
|Дистанционная полемика СК-НДП продолжается. Следком заявляет об обнаружении предметов военного назначения в домах лидеров полюса
|Уволена замминистра экономики Армении
|Мирзоян: Вопрос о вступлении в НАТО сегодня не стоит на повестке дня Армении
|Эрдоган признал поражение своей партии на муниципальных выборах в республике
|В ААЦ отреагировала на высказывания Пашиняна об Иисусе Христе
|Пашинян сравнил путь Иисуса Христа с трудностями, с которыми столкнулась его политическая сила
|Российский сенатор: Сегодняшняя политика армянских властей может нанести удар по перспективам Еревана в региональных и мировых делах
|Посол: Режим Алиева и его союзники хотят напасть на Армению в попытке сорвать встречу Пашинян- Блинкен - фон дер Ляйен
|Клаар: Приятно получить подтверждение от EUMA об отсутствии необычных передвижений военных на армяно-азербайджанской границе
|Копыркин о союзнических обязательствах: Москва в отличие от Запада имеет здесь живых людей, которые иногда и гибнут
|Посол России: Наблюдательные посты российских пограничников на границе Армении и Азербайджана размещены по личной просьбе Пашиняна
|Посол РФ: Армяно-российские отношения становятся объектом более широкого противостояния - и это не скрывается теми же США
|Первый замминистра экономразвития России прочитал лекцию для студентов РАУ
|Армения и Великобритания интенсифицируют взаимодействие в сфере борьбы с коррупцией
|Неуставные отношения привели к суициду солдата-срочника: Дело направлено в суд
|Журнал Global Finance признал Америабанк лучшим банком в Армении в 2024 году
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|ЕС о встрече Пашинян-Блинкен-фон дер Ляйен: Вопрос "гарантий безопасности" не стоит на повестке
|Москва Расмуссену: Присутствие 102-й базы и российских пограничников - это единственная реальная гарантия суверенитета Армении
|ANCA: Никол Пашинян - угроза национальной безопасности Армении
|Омбудсмен Арцаха: В Армении удалось трудоустроиться лишь 10 800 арцахцам
|Гегам Степанян: Политику, которую Азербайджан вел в отношении Арцаха, продолжает сегодня и в отношении Армении
|В офисе движения "Национально-демократический полюс" идут обыски - пресс-служба движения
|Армянка возглавила Министерство иностранных дел и по делам иностранцев Палестины
|Надо шире распахнуть двери перед инициативами известных деятелей диаспоры
|В Армении заблокировано вещание ток-шоу с участием Владимира Соловьева
|Армянские таможенники пресекли контрабандный ввоз айфонов
|В госдепе США ответили на обвинения Захаровой
|Спикер НС РА: cамый правильный путь для Армении - получение статуса кандидата на членство в ЕС
|Армения и Корея провели межмидовские политические консультации
|Спикер НС РА: система безопасности в рамках ОДКБ не работает, и работать не будет
|Лавров: Путин был удивлен решением Пашиняна признать Нагорный Карабах частью Азербайджана
|Лавров последний раз контактировал с армянским коллегой в ноябре прошлого года
|Президент Туркменистана и глава МИД Ирана обсудили сотрудничество в сферах энергетики и транспорта
|Ален Симонян: все, что принадлежит Армении, останется за ней, все, что нет - нет
|Спикеры парламентов Армении и Азербайджана договорились провести новую встречу в середине мая
|Власти Армении сознательно ведут дело к обрушению отношений с Российской Федерацией - Лавров
|ЕСПЧ принял в предварительное производство жалобы по делам Армена Ашотяна и Артура Даниеляна
|Арцах после азербайджанской оккупации, потеряв сразу 40 позиций, пополнил ряды несвободных государств по версии Freedom House
|Платформа "Европейцы ради Арцаха" очертила вектор защиты интересов Арцаха
|Правительство выделило порядка 1.4 млрд драмов на надлежащую организацию мероприятий к 100-летию Сергея Параджанова и Шарля Азнавура
|Франция готова рассмотреть повестку развития и расширения деятельности Французского университета Армении в рамках программы <Академический город>
|Движение "Вместе" призывает оппозиционные парламентские фракции выразить импичмент Николу Пашиняну и называет 100 причин для этого
|Сердар Бердымухамедов встретился с генеральным секретарем ООН по туризму
|Для отправки гумпомощи в сектор Газа на 19 млн драмов, власти Армении потратят больше 75 млн.
|Баку имеет все основания бояться Еревана, потому что прекрасно понимает: рано или поздно Армения встанет на ноги - Вазген Манукян
|Читать больше
АрмИнфо. Премьер Никол Пашинян назначил и переназначил заместителей министра экономики.
Так, решениями премьера от 1 апреля, замминистра назначены Татевик Саргсян и Нарек Овакимян (замдиректоры Департамента функционирования внутренних рынков Евразийской экономической комиссии). Заместителями главы Минэконома переназначены Нарек Терян и Арман Ходжоян.
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Армянская оппозиция в НС намеренa инициировать специальное заседание, посвященное вопросу делимитации и демаркации границ с Азербайджаном
|В ОДКБ ответили на вопрос Пашиняна о зоне ответственности
|В Минобороны Армении опровергли вражескую дезинформацию
|Посол Армении назвал три причины, омрачающие отношения между Ереваном и Тель- Авивом
|Инициатива "Айакве" собрала биографии 167 погибших и пропавших без вести в ходе сентябрьской агрессии Азербайджана в отношении Арцаха
|Движение "Миасин" требует от трех фракций НС РА выразить вотум недоверия премьер-министру республики
|В Евросоюзе вновь опровергли вражескую дезинформацию о скоплении армянских войск на границе с Азербайджаном
|Пашинян назначил заместителей министра экономики
|Фонд Web3 Армения призывает власти Нигерии освободить топ-менеджера Binance Тиграна Гамбаряна
|РПА: пока Пашинян разворачивает кампанию против институтов Арцаха, Алиев взращивает структуры <Западного Азербайджана>
|Генпрокуратура требует изъять у экс-главы фонда "Айастан" более $3млн.
|В Ереван прибыла группа мобильных инструкторов США
|Востоковед: Нынешние выборы в Турции - меняют весь расклад в Евразии
|Дистанционная полемика СК-НДП продолжается. Следком заявляет об обнаружении предметов военного назначения в домах лидеров полюса
|Уволена замминистра экономики Армении
|Мирзоян: Вопрос о вступлении в НАТО сегодня не стоит на повестке дня Армении
|Эрдоган признал поражение своей партии на муниципальных выборах в республике
|В ААЦ отреагировала на высказывания Пашиняна об Иисусе Христе
|Пашинян сравнил путь Иисуса Христа с трудностями, с которыми столкнулась его политическая сила
|Российский сенатор: Сегодняшняя политика армянских властей может нанести удар по перспективам Еревана в региональных и мировых делах
|Посол: Режим Алиева и его союзники хотят напасть на Армению в попытке сорвать встречу Пашинян- Блинкен - фон дер Ляйен
|Клаар: Приятно получить подтверждение от EUMA об отсутствии необычных передвижений военных на армяно-азербайджанской границе
|Копыркин о союзнических обязательствах: Москва в отличие от Запада имеет здесь живых людей, которые иногда и гибнут
|Посол России: Наблюдательные посты российских пограничников на границе Армении и Азербайджана размещены по личной просьбе Пашиняна
|Посол РФ: Армяно-российские отношения становятся объектом более широкого противостояния - и это не скрывается теми же США
|Первый замминистра экономразвития России прочитал лекцию для студентов РАУ
|Армения и Великобритания интенсифицируют взаимодействие в сфере борьбы с коррупцией
|Неуставные отношения привели к суициду солдата-срочника: Дело направлено в суд
|Журнал Global Finance признал Америабанк лучшим банком в Армении в 2024 году
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|ЕС о встрече Пашинян-Блинкен-фон дер Ляйен: Вопрос "гарантий безопасности" не стоит на повестке
|Москва Расмуссену: Присутствие 102-й базы и российских пограничников - это единственная реальная гарантия суверенитета Армении
|ANCA: Никол Пашинян - угроза национальной безопасности Армении
|Омбудсмен Арцаха: В Армении удалось трудоустроиться лишь 10 800 арцахцам
|Гегам Степанян: Политику, которую Азербайджан вел в отношении Арцаха, продолжает сегодня и в отношении Армении
|В офисе движения "Национально-демократический полюс" идут обыски - пресс-служба движения
|Армянка возглавила Министерство иностранных дел и по делам иностранцев Палестины
|Надо шире распахнуть двери перед инициативами известных деятелей диаспоры
|В Армении заблокировано вещание ток-шоу с участием Владимира Соловьева
|Армянские таможенники пресекли контрабандный ввоз айфонов
|В госдепе США ответили на обвинения Захаровой
|Спикер НС РА: cамый правильный путь для Армении - получение статуса кандидата на членство в ЕС
|Армения и Корея провели межмидовские политические консультации
|Спикер НС РА: система безопасности в рамках ОДКБ не работает, и работать не будет
|Лавров: Путин был удивлен решением Пашиняна признать Нагорный Карабах частью Азербайджана
|Лавров последний раз контактировал с армянским коллегой в ноябре прошлого года
|Президент Туркменистана и глава МИД Ирана обсудили сотрудничество в сферах энергетики и транспорта
|Ален Симонян: все, что принадлежит Армении, останется за ней, все, что нет - нет
|Спикеры парламентов Армении и Азербайджана договорились провести новую встречу в середине мая
|Власти Армении сознательно ведут дело к обрушению отношений с Российской Федерацией - Лавров
|ЕСПЧ принял в предварительное производство жалобы по делам Армена Ашотяна и Артура Даниеляна
|Арцах после азербайджанской оккупации, потеряв сразу 40 позиций, пополнил ряды несвободных государств по версии Freedom House
|Платформа "Европейцы ради Арцаха" очертила вектор защиты интересов Арцаха
|Правительство выделило порядка 1.4 млрд драмов на надлежащую организацию мероприятий к 100-летию Сергея Параджанова и Шарля Азнавура
|Франция готова рассмотреть повестку развития и расширения деятельности Французского университета Армении в рамках программы <Академический город>
|Движение "Вместе" призывает оппозиционные парламентские фракции выразить импичмент Николу Пашиняну и называет 100 причин для этого
|Сердар Бердымухамедов встретился с генеральным секретарем ООН по туризму
|Для отправки гумпомощи в сектор Газа на 19 млн драмов, власти Армении потратят больше 75 млн.
|Баку имеет все основания бояться Еревана, потому что прекрасно понимает: рано или поздно Армения встанет на ноги - Вазген Манукян
|Читать больше
|Армянский генерал исключил какие-либо провокации на армяно-турецкой границе, пока там водружен российский флаг
|Профессор: "Перекресток мира" - проект, оторванный от реальности
|Глава ЕПК: если ЕС останется тем объединением, которым выступал в последние годы, то вступление Армении в эту структуру практически невозможно
|Политолог: все действия властей Армении говорят о том, что страна идет по пути ликвидации своей государственности
|"Перекресток мира" - пантюркистский проект, навязанный Еревану Анкарой и Баку - Артур Хачатрян
|Читать больше
|Пашинян сравнил путь Иисуса Христа с трудностями, с которыми столкнулась его политическая сила
|Российский сенатор: Сегодняшняя политика армянских властей может нанести удар по перспективам Еревана в региональных и мировых делах
|Армении нужна перезагрузка сил, совместная работа всех дееспособных людей - аналитик
|Армения заинтересована в развитии всех национальных общин, проживающих в республике - Пашинян
|МИД РФ: Москва прошла "проверку на прочность" в отношениях с Ереваном
|Экс-министр обороны назвал Пашиняна «самым слабым, самый трусливым и предательским руководителем Армении за всю ее историю»
|Пашинян: внешние силы также подталкивали основную силу, организовавшую этническую чистку в Карабахе
|Экс-мэр: Наша политическая сила пойдет по пути институциональных решений
|Союзники, попутчики и иллюзии альянсов: Маркедовнов о внешней политике Армении в новых реалиях
|В апреле запланированы масштабные мероприятия - Пашинян
|Политик: разрыв союза с РФ и ОДКБ и ориентация Еревана на Запад, может стать губительным для Армении
|Политик: армянскому народу следует выбирать между войной и отставкой премьер-министра РА
|Андраник Теванян: Цель повышения столичными властями тарифа на проезд в Ереван - получение сверх прибыли
|ЕС предоставит дополнительно 5,5 млн евро для оказания гуманитарной помощи беженцам из Арцаха
|В итальянском городе Кастелланца открылась выставка фоторабот итальянского фотографа Роберто Травана "Нагорный Карабах: преданный мир"