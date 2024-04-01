Понедельник, 1 Апреля 2024 15:39

АрмИнфо.Фонд Web3 Армения призывает власти Нигерии освободить, удерживаемого в заложниках, топ-менеджера Binance, гражданина США армянского происхождения Тиграна Гамбаряна.

Согласно поступившему в АрмИнфо заявлению Фонда, Гамбарян и еще один менеджер находятся в заложниках в Нигерии с 25 февраля текущего года.

"Гамбарян - бывший следователь по криптовалютам, который руководил командой по расследованию дел связанных с отмыванием денег, незаконным оборотом наркотиков в даркнете и криптопреступлений,

включая эксплуатацию детей, финансируемую с помощью криптовалюты.

Позже он присоединился к следственной группе Binance в качестве главы отдела по борьбе с финансовыми преступлениями.

Он сыграл важную роль в борьбе с криптопреступностью в мире, включая закрытие некоторых крупнейших платформ криптовалютной преступности, таких как Silk Road, AlphaBay и т. д.", - говорится в заявлении Фонд Web3 Армения, который также призывает присоединиться к петиции с требованием освобождения Гамбаряна (https://www.change.org/p/help-bring-former-us-federal-agent-tigran-gambaryan-home-from­unjust-detention-in-nigeria).