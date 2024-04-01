Понедельник, 1 Апреля 2024 15:36

АрмИнфо.Пока премьер-министр РА Никол Пашинян разворачивает кампанию против институтов Арцаха в Армении, президент Азербайджана Ильхам Алиев создал и взращивает структуры <Западного Азербайджана>. Об этом в своей статье написал находящийся под арестом вице-председатель Республиканской партии Армен Ашотян.

"На последнем заседании правительства ожидались выпады Пашиняна в адрес государственных институтов Арцаха и последующая проправительственная информационная атака. Интервью президента Арцаха французским СМИ стало лишь поводом, толчком для давно накопившейся желчи, которая выражалась в вовлечении представителей властей Арцаха в различные скандалы. Аргументы Никола о том, что "в Армении должно быть только одно правительство" как всегда не выдерживают критики. Прежде всего, бесспорно, что мандат государственных учреждений Арцаха не распространяется и не может распространяться на территорию и граждан Республики Армения. Возможно, Николу психологически некомфортно, что по его же вине в Армении появились государственные структуры Арцаха, находящиеся вне его влияния. Однако очевидно, что это не главная причина нервного поведения фюрера, захватившего власть в Армении>, - отметил Ашотян.

Он добавил, что проблема в том, что Пашинян и Алиев, совместными усилиями свергнув государственность Арцаха, теперь пытаются стереть с лица земли любую стволовую клетку второго армянского государства усердием уборщиц в офисах. <Алиев борется со зданиями этих институтов (вспомним снос купола здания НС НКР) и уничтожает духовные и культурные следы армян в Арцахе, а Николу поручено расформировать арцахских армян и похоронить экземпляры, напоминающие о государственности Арцаха. Примечательно, что пока Никол разворачивает кампанию против институтов Арцаха в Армении, Алиев создал и взращивает структуры <Западного Азербайджана>, которые не только имеют возможность быстро развиваться внутри Азербайджана, но и выходят на международную арену, работая с посольствами, поддерживая связь с международными структурами. Должен быть честным и сказать, что от государственных структур Арцаха ожидал более активной деятельности, чтобы арцахский вопрос не исчез из международной политической повестки. Я понимаю, что в сложной социально-экономической, психологической ситуации арцахских армян и враждебном отношении нынешнего режима Армении это очень сложная задача. Однако этот вопрос жизненно важен и должен рассматриваться как приоритетный. Следует честно признать, что эта проблема является ответственностью не только руководства Арцаха, но и всего армянского народа, включая Диаспору. Однако в моем поле зрения (может быть, я не знаю) такой общенациональной поддержки не видно. Действия Пашиняна, какими бы хаотичными они ни казались, на самом деле являются результатом заранее подготовленных планов, целей, задач и шагов, в ответ на которые реакция и противодействие оппозиции и общества являются стихийными, нескоординированными, непоследовательными.

Армянская общественно-политическая мысль не выкристаллизовала алгоритм, идею, концепцию будущего Арцаха в нынешней ситуации. Несколько месяцев назад я попытался внести свой вклад в подобные обсуждения, предложив на данном этапе концепцию Арцаха <Государство без территории>, но, к сожалению, не было серьезных дискуссий по поводу этой или любой другой модели и полезного конечного результата, который мог бы подойти к государственным институтам Арцаха. Напомню, что случай Арцаха уникален, поскольку его называют <правительством в изгнании>, так как в классическом понимании в таких случаях власть <уходит>, а население остается на месте.

Однако после проведенной Азербайджаном этнической чистки и власти, и население Арцаха оказались <за пределами>. Тем не менее, даже в случае правительств в изгнании речь Пашиняна ненормальна. Можете ли вы представить, если бы Черчилль обратился бы к правительствам Нидерландов, Югославии, Чехословакии или Польши в изгнании в Лондоне во время Второй мировой войны на заседании кабинета министров? Или в те же годы король Норвегии напал на находившееся в Осло изгнанное правительство Эстонии. То, что Никол слаб духом и умом, уже не является аксиомой. И мы, как народ, вновь обязаны доказать то, что мы являемся нерушимым и плодотворным этносом", - говорится в статье.