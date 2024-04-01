Понедельник, 1 Апреля 2024 14:48

АрмИнфо. В рамках армяно-американского сотрудничества в сфере обороны 1 апреля группа мобильных инструкторов США посетила Республику Армения.

Как сообщает перс-служба МО Армении, в административном комплексе Минобороны с 1 по 5 апреля инструкторы проведут со служащими Управления информации и по связям с общественностью МО и государственного учреждения "Зинуж медиа" учения по обмену опытом в области связей с общественностью и коммуникаций.

На открытии программы со вступительной речью выступил первый заместитель министра обороны РА, начальник Генерального штаба ВС, генерал-лейтенант Эдвард Асрян.