Понедельник, 1 Апреля 2024 14:45

АрмИнфо. Слабые электоральные перспективы президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана могут серьезно изменить геополитику Москвы в Восточной Европе и оказывают осязаемое влияние на конфигурацию партнёрства Москвы и Пекина, считает востоковед-китаист Николай Вавилов.

По мнению эксперта, Турция - единственная страна, которая может существенно изменить ход Специальной военной операции (СВО) в случае вступления в ход боевых действий в качестве прямого участника.

Вавилов уверен, что фигура Эрдогана, а также возможные договоренности Москвы и Пекина, сдерживающие Анкару, не дают Турции действовать полностью в интересах Запада.

"Экономические проблемы Турции в случае избрания 2028 году слабого преемника Эрдогана или прихода к власти проамериканской оппозиции делают страну либо максимально прозападной с вступлением в войну, либо ставят ее на грань Гражданской войны.

А приход условных гюленистов или их сторонников максимально активизирует трэк поддержки сепаратизма в китайском Синьцзяне, исламизма с тюркской спецификой в Средней Азии и делает ее потенциальным местом для начала новой большой войны на постсоветском пространстве", - считает Вавилов.

Эксперт в этом ключе констатирует, что Турция-2028 становится общей проблемой для России и Китая, однозначного решения для которой - просто нет.

"Такая слабость "партии Эрдогана" заставляет его искать решения в Вашингтоне. Но при его условной лояльной Москве позиции и антиизраильской позиции - демократы Вашингтона его не примут.

России и Китаю придется готовиться к тотальной войне или к сценарию Гражданской войны в Турции. Сценарий будет более понятным уже после выборов президента США", - уверен востоковед.

Он также считает, что операция на Тайване становится сложной одновременно с большой гибридной войной в Средней Азии. Эксперт добавил, что после 2028 года у России и Китая появится совместный фронт от Прибалтики до Японии.

"Шансы провести операцию на Тайване в случае начала войны в Средней Азии и усиления поддержки Турции операции в Восточной Европе для Китая снижаются - риски поражения растут. Китаю выгодно начать операцию с 2025 по 2027 годы, и получить в ней ограниченную победу.

Отвлеченный на Среднюю Азию Китай становится более легким соперником для Японии и Южной Кореи и также увеличивает их вовлеченность в операцию против Китая на Тайване", - отметил Вавилов, добавив, что нынешние выборы в Турции - меняют весь расклад в Евразии.

В Турции в воскресенье, 31 марта, завершилось голосование на выборах глав муниципалитетов. В стране было зарегистрировано более 61 млн избирателей, для которых были открыты 206 845 избирательных участков. В выборах приняли участие кандидаты от 34 политических партий, в том числе возглавляемой президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом правящей Партии справедливости и развития (ПСР), а также независимые кандидаты.

По последним данным государственного телеканала TRT, который уполномочен оглашать итоги голосования, обработано 91,34% протоколов с избирательных участков. Основная оппозиционная Народно-республиканская партия получает на муниципальных выборах 37,35% голосов, правящая ПСР - 35,75%. Оппозиция впервые за последние десятилетия одержала победу во всех крупных городах республики, в том числе в Адане, Анкаре, Анталье, Бурсе, Измире, Стамбуле. Телеканал "Сёзджу" назвал поражение правящей партии на выборах сокрушительным.