Понедельник, 1 Апреля 2024 14:43

АрмИнфо.В результате обысков в домах и офисах руководителей <Национально-демократического полюса> были обнаружены многочисленные предметы, представляющие интерес для следствия. Об этом сообщил пресс- секретарь Следкома Армении Гор Абрамян армянской службе <Радио Свобода>.

<В результате одновременных обысков, проведенных на днях в домах и офисах руководителей НДП, были обнаружены многочисленные предметы, представляющие интерес для следствия, в том числе военного назначения>, - отметил Гор Абрамян.

Следствие продолжается. По этому делу о терроризме проходят трое обвиняемых, о других задержаниях не сообщается.

Напомним, что трое вооруженных граждан 24 марта в районе 17:00 пытались вторгнуться в помещение полиции района Нор Норк в Ереване. Один из них бросил гранату, в результате чего он и второй нападавший получили травмы и были госпитализированы, а третий позже был обезврежен сотрудниками полиции и СНБ.

26 марта Следком представил подробности по факту вторжения, отметив, что правоохранители провели ряд обысков у лиц, имеющих отношение к подозреваемым, а также в офисе <Национально-демократического полюса>. Здесь были обнаружены две боевые гранаты, а также множество документов и предметов, представляющих интерес для следствия. Всего проведено 23 обыска, допрошены более 10 человек. Были обнаружены документы, оружие, схемы, смеси, похожие на наркотические вещества, а также две боевые гранаты.

В отвеет в НДП заявили, что ни на одной территории, обслуживающей офис Национал- демократического полюса, обыск не производился, поэтому никакого оружия, а также многих документов и предметов, представляющих интерес для следствия, обнаружено не было. <Данная дезинформация является клеветой, целью которой является устранение Национал- демократического полюса с политической арены перед судьбоносными для Армении событиями путем демонизации политической силы>, - говорилось в заявлении политического блока.