Понедельник, 1 Апреля 2024 11:15

АрмИнфо.В Армянской Апостольской церкви (ААЦ) отреагировала на высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна об Иисусе Христе.

Отметим, что 30 марта Пашинян выступая в Арташате перед членами партии "Гражданский договор" сравнил себя и своих соратников с Иисусом, назвав его величайшим революционером, а его деятельность схожей с тем, что делает и делала его партия.

Более того, он так же вспомнил про страдания Иисуса и сравнил это с тем "что выпало на его долю". "Христос - величайший революционер, когда-либо ходивший по земле. Я связываю эту форму с нашей деятельностью", - сказал Пашинян.

Реагируя на эти высказывания армянского премьера, директор информационной системы Первопрестольного Святого Эчмиадзина, иерей Есаи Артенян заявил: "Христа распяли именно потому, что он не хотел быть революционером и совершить революцию".