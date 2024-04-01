Понедельник, 1 Апреля 2024 11:13

АрмИнфо. Для премьера Армении Никола Пашиняна Иисус Хритос не только сын Божий, но и величайший революционер. Процитировав Священное Писание, он сравнил путь Иисуса Христа с трудностями, с которыми столкнулась его политическая сила.

Так, накануне, поздравляя граждан с Пасхой, Пашинян отметил, что есть религиозное восприятие Иисуса Христа, но для него <не менее важно политическое восприятие Иисуса Христа, потому что Иисус Христос - не только сын Божий, но и идеальный образ предводителя>.

<По моему мнению, он еще и величайший революционер, когда-либо ходивший по земле, который, очевидно, многое изменил своей деятельностью, одержав победу после кажущегося поражения или посредством кажущегося поражения>, - заявил он во время встречи с представителями партии <Гражданский договор> в Арташате.

Как указал Пашинян, он <эту формулу иногда ассоциирует с политической деятельностью партии> <Гражданский Договор>, который в течении последних 6 лет несколько раз <умирал> и несколько раз <возрождался>.

В этом, как отметил премьер, он видит огромный смысл. Даже, когда он вел оппозиционную деятельность, для него, всегда были важны слова: <Блаженны гонимые за правду, ибо их есть Царство Небесное>. <Этот посыл всегда придавал мне сил в самые трудные минуты>, - сказал Никол Пашинян.

<Блаженны миротворцы, ибо они будут названы детьми Божьими: Блаженны плачущие, ибо они утешатся>, - продолжил цитировать Священное Писание Пашинян, коснувшись стремлений правящей партии к миру. По его словам, Армения скорбит по тысячам своих жертв во время войн, но может получить утешение в мире и Республике Армения, которая станет безопасной, развитой, свободной и счастливой.

<Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня>. Вот как Иисус Христос говорит о себе и своих последователях, и я вижу, что из-за наших стремлений к миру и нашей программы мира они много поносят нас и говорят много лжи>, - добавил Пашинян.

По его словам, наиболее выразительной ложью являются слухи о том, что правительство готовится передать Азербайджану четыре села в Тавушской области. <Я уже говорил и скажу это сегодня, что в Республике Армения никогда не было сел с названиями Кызылгаджлы, Хайремли, Ашаги Аскипара, Баганис Айрум. Причем последнее ни в коем случае нельзя путать с селом Баганис в Тавушской области, потому что в Тавушской области есть село Баганис, которое есть, было и всегда будет в Республике Армения>, - отметил он.

В очередной раз Пашинян заявил, что его правительство никогда не имело и не имеет претензий в отношении территорий упомянутых сел. <Это должно быть зафиксировано очень четко, особенно в условиях, когда, по нашей оценке, Азербайджан пытается найти оправдания для начала новой широкомасштабной войны в регионе. Я хочу, чтобы мы четко отметили и ясно осознали, и наш политический посыл заключается в том, что РА не имеет претензий за пределами своей суверенной, международно признанной территории, включая села, упомянутые Азербайджаном. Также хочу, чтобы вы знали, что село Кызылгаджлы находится под 100%-ым контролем Азербайджана. Так это сегодня, так это было вчера, так это было 15 лет назад, так это было 20 лет назад>, - заявил премьер-министр РА.

Таким образом, заметил премьер, если Азербайджан не ищет возможности для широкомасштабной войны, а хочет скорректировать границу - провести делимитацию, демаркацию, то в Ереване к этому готовы.

<Политическое лидерство, в моем понимании, заключается в адаптации общества и государства к среде, в которой существуют жизненные угрозы для него: Поскольку сегодняшняя мотивация немного связана с Пасхой, это можно считать путешествием на Землю Обетованную, а это наша Земля Обетованная. Мы здесь телом, но мы не здесь умом, очень часто мы находимся вне этого пространства. Мы действительно идем через пустыню, и у меня такое ощущение, что мы прошли большую часть этой пустыни и прошли ее вместе>, - заключил Никол Пашинян.