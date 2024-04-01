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 Понедельник, 1 Апреля 2024 10:43
Марианна Мкртчян

Посол: Режим Алиева и его союзники хотят напасть на Армению в попытке сорвать встречу Пашинян- Блинкен - фон дер Ляйен

Посол: Режим Алиева и его союзники хотят напасть на Армению в попытке сорвать встречу Пашинян- Блинкен - фон дер Ляйен

АрмИнфо. Режим Алиева и его союзники хотят напасть на Армению в попытке сорвать встречу премьер-министра республики  Никола Пашиняна с госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Об этом в своем микроблоге в Твиттер (Х) написал посол Армении в Бельгии, постоянный представитель Армении при ЕС Тигран Балаян.

"В Пасху режим Алиева и его союзники хотят напасть на Армению, чтобы сорвать запланированную на 5 апреля встречу Никола Пашиняна с госсекретарем Блинкеном и Урсулой фон дер Ляйен, направленную на развитие и устойчивость Армении", - отметил Балаян.

 

Отметим, что в субботу вечером азербайджанские СМИ начали тиражировать видеоролики с якобы переброской Вооруженных сил РА на границу с Азербайджаном.

На это отреагировали в миссии ЕС в Армении (EUMA) заявив, что на армяно- азербайджанской границе "никаких необычных движений" не наблюдается.

"EUMA весь день патрулировала армяно-азербайджанскую границу, все спокойно, никаких необычных движений не наблюдалось. EUMA желает всем мирной Пасхи!" - говорится в заявлении миссии.

На заявление миссии ЕС в Армении отреагировали также специальный представитель ЕС по кризису в Грузии и на Южном Кавказе Тойво Клаар и посол Франции в Армении Оливье Декотиньи.

"В это пасхальное воскресенье, как и каждый день в году, наблюдатели из миссии ЕС в Армении патрулируют границу с Азербайджаном", - написал Декотиньи, опубликовав заявление миссии ЕС в РА об обстановке на границе с Азербайджаном.

31 марта Минобороны Армении выступило с заявлением, в котором опровергло дезинформацию Азербайджана о якобы переброске Вооруженными силами Республики Армения на передовую, скоплении войск, активных передвижения личного состава, бронетехники, артиллерии и других огневых средств на различных направлениях передовой.

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