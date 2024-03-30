Суббота, 30 Марта 2024 15:48

АрмИнфо. Вступление Армении в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) было продиктовано теми реалиями, в которых находилась РА. Об этом в интервью 24News заявил посол России в РА Сергей Копыркин, касаясь слов спикера парламента Армении Алена Симоняна о том, что Ереван всегда шел по пути евроинтеграции, но вдруг в одночасье его втянули в ЕАЭС.

"Что касается того, что Армения всегда шла по пути евроинтеграции: Давайте посмотрим какой багаж у нас отношений во всех сферах, в том числе и в экономическом", - предложил посол, добавив, что именно эта взаимосвязь сыграла решающую роль во вступлении Армении в ЕАЭС.

Дипломат также напомнил, что Армения четко заявила о своей заинтересованности в продолжение участия в этих интеграционных процессах, и это отразилось в программе председательства РА в ЕАЭС.

"То, что говорит господин Симонян на мой взгляд не слишком сочетается с той реальностью, с той официальной позицией, которая выражается на деле армянской стороной", - отметил посол России.

Касаясь вопроса о попытках вовлечения Армении в Союзное государство, дипломат отметил, что ему не известно, чтобы этот вопрос ставился в качестве предмета политического диалога. При этом он назвал уникальным формат Союзного государства, где взаимодействуют вплотную два суверенных государства. Он еще раз подчеркнул, что эта тема никогда не ставилась, и у армянских властей нужно спросить, откуда у них взялись суждения по этой части.

Затронув аргументы Армении в вопросе внешнеполитической переориентации, Копыркин отметил, что здесь вновь есть некое искажение, поскольку Россия не против диверсификации, поиска новых партнеров, поскольку это и в русле политики самой Российской Федерации.

"Вопрос в другом. То, что нас беспокоит - то, что определенные силы, претендующие на кураторство Армении и ее внешней политики, ставят эти отношения в контекст антироссийских и не скрывают это", - сказал он.

На замечание, то есть РФ не против того, чтобы Армения закупала вооружение у Франции, посол подчеркнул, что это суверенное право Республики Армении и здесь не ставится и вообще не уместен вопрос "против, не против".

"Но, я считаю ошибочным тезис, что формула обеспечения безопасности во взаимодействии с Россией оказалась несостоятельной. Я считаю это ошибочным. До сих пор, всё, что происходит - при всех проблемах, меня убеждают, важно иметь эти союзнические отношения", - подчеркнул он.

Касаясь обвинений в адрес ОДКБ, Копыркин предложил вернуться к тем же событиям вокруг Джермука в сентябре 2022 году. Он напомнил, что тут же прибыл в Ереван начальник штаба ОДКБ, генеральный секретарь ОДКБ, был подготовлен доклад, по нему составлен проект решения об отправке миссии в РА, оказании военно-технической помощи армянской стороне, однако это документ был ветирован премьером Армении.

"Чем аргументируют отказ утвердить этот документ? Что не было соответствующего заявления. Но, вы понимаете, что было принято решение и выражена готовность предпринять конкретные меры. Где бы была размещена миссия ОДКБ, на чьей территории? Это же очевидно. У меня возникает ощущение какой-то заданости, что это используется в качестве повода, а не причины", - добавил посол России в Армении.

На замечание, что союзник отказался признать границы Армении и осудить Азербайджан, а ЕС сделал это, Копыркин парировал: "Да, но союзник разместил батальонную группу в Горисе по просьбе армянской стороны, дополнительные пограничные посты, причем за свой счет, при этом не получив встречной готовности оформить всё это в правовом поле. Вам всё же шашечки или ехать? Москва в отличие от Запада имеет здесь живых людей, которые в том числе и гибнут, как это было с миротворцами в Нагорном Карабахе. Поэтому цена ее заявлений для России гораздо выше чем для Европарламента, или парламента Франции, председатель которого через месяц приезжает в Ереван и публично говорит, что это не политика Франции".

Говоря об армяно-российском сотрудничестве в оборонной сфере, дипломат отметил, что Москва серьезно относится к своим контрактным обязательствам. Признав, что по объективным причинам были определенные сложности с поставками вооружения, посол отметил, сейчас, контакты находятся в активной фазе и имеющиеся контракты должны быть реализованы в течение ближайших двух лет.

На замечание, в случае начала боевых действий между Арменией и Азербайджаном в Тавуше, придет ли российская сторона на помощь, Копыркин, в частности, сказал: "У меня нет никаких оснований считать, что Россия отказывает от тех обязательств, которые она на себя взяла по тем договорам, которые у нас есть. Все наши публичные заявления, по-моему, не дают оснований ставить это под сомнение".

При этом он задался вопросом, какую цель всё же преследуют те заявления, которые делают определенные армянские чиновники, нужно ли, чтобы РФ выполняла свои обязательства, или же делается всё, чтобы не выполняла.

Касаясь перспектив возвращения арцахцев в Нагорный Карабах, посол напомнил, что реальной целью нахождения российских миротворцев было в том, чтобы армяне оставались у себя своих домах. "Поскольку российские миротворцы продолжают там находиться, я так понимаю, этот вопрос не снят с повестки - это право армян Карабаха вернуться в свои дома", - сказал посол России, добавив, что это непростой вопрос, особенно после того, как власти Армении признали Арцах частью Азербайджана, даже ни словом не упомянув о правах арцахцев.