Суббота, 30 Марта 2024 15:47

АрмИнфо.Наблюдательные посты российских пограничников на границе Армении и Азербайджана размещены по личной просьбе премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом в интервью 24News заявил посол России Сергей Копыркин.

Так, на просьбу дать оценку обвинениям спикера парламента Армении Алена Симоняна в адрес России, в том числе и по части того, что Москва бросила Ереван в самый сложный момент, "обманула армянскую сторону, и в конце концов попытались втянуть ее в новую войну уже на территории Армении, чтобы прийти и "спасти" Армению, Копыркин отметил, что не стал бы даже давать какие-то контраргументы по поводу того, какую роль Россия и лично президент страны сыграли в прекращении войны 2020 года.

"Я не стал бы сейчас говорить о том, что делали в силу своих возможностей реального фактического мандата наши миротворцы, не стал бы упоминать о том, что именно наши пограничники в момент эскалации предпринимают шаги, которые реально ведут к тому, чтобы эскалация была купирована и прекращена, как это было в Неркин Ханде.

Я даже не буду упоминать те наблюдательные посты, наши пограничные, которые по личной просьбе премьер-министра были за российский счет размещены вдоль границы с Азербайджаном для того, чтобы способствовать стабилизации ситуации. И которые, кстати, армянская сторона так и не решилась узаконить в правовом плане и, в общем, на что, было действительно потрачено очень немало денег, несмотря на те бюджетные рестриксы, которые есть у России", - отметил Копыркин, добавим, что он предпочитает сказать то, что его действительно беспокоит.

По его словам, в данном случае беспокоит то, что подобными обвинениями бросается одно из высших должностных лиц Армении. "Причем это человек, который очень давно находится во властной команде и изнутри знает, что происходит в диалоге между Россией и Арменией и те проблемные моменты, которые могут быть. И когда он бросается такими обвинениями, что чуть ли не Россия, предполагается, организовывает что-то ...", - сказал дипломат.

На замечание, что ранее Симонян говорил, что Россия сама спровоцировала войну 2020 года, чтобы потом заставить Армению войти в Союзное государство, Копыркин подчеркнул, что спикеру парламента очень хорошо известно, что РФ была единственной страной, которая предпринимала все меры возможные для того, чтобы остановить эту бойню и не дать случиться катастрофе во всех отношениях.

"При том, что ситуация была крайне тяжелая и там действительно трудно было, и России было трудно помочь решить эту проблему и не допустить этой катастрофы. Это очень хорошо известно и армянскому руководству.

Когда вот такие высказывания на публику допускаются, то у меня возникает вопрос: зачем это делается? Это же откровенная ложь, и люди хорошо понимают, что это ложь. Но это вот выбрасывается, скажем так, на широкую публику, на армянских граждан, и тут возникает такой вопрос: а зачем это делается? Ну, понятно, можно критиковать российский подход, не соглашаться, говорить, мы рассчитывали на то-то, Россия не сделала так, как должна была. Но когда речь идет об откровенной лжи, вот такие, знаете, просто выбросы, для меня возникает такой вопрос: как это соотносится с реальными интересами простых людей?

То есть ты это говоришь людям, - причем это неправда - о позиции России, которая является главным экономическим донором, которая главным рынком сбыта, страна, в которой работают сотни тысяч армян, которые содержат свои семьи, страна, в которой самая многочисленная армянская диаспора, даже отвлекаясь от того, что нас объединяет, истории, того, что мы вместе прошли. Связи между Арменией и Россией - это жизненный вопрос для многих семей в Армении и в России тоже. И когда один из руководителей государства занимается такой риторикой, у меня возникает вопрос, из чьих интересов он исходит", - задался вопросом российский дипломат.

"Я не говорю, что Россию нельзя критиковать. Мы, кстати говоря, и в контактах с армянскими представителями, настойчиво говорим: давайте обсудим в доверительном, предметном плане, какие есть проблемы, в том числе и в вопросах деятельности ОДКБ, что мы можем, какие шаги предпринять, чтобы Армения почувствовала себя в большей безопасности с учетом того, что только Россия реально здесь имеет ресурсы, которые в сфере безопасности и обязательства соответствующие. Но ответа нет на это, а допускаются такого рода заявления, и действительно возникает вопрос, как вообще вот это все расценивать и из каких интересов такие заявления исходят", - вновь задался вопросом Копыркин.

Он вновь констатировал, что сейчас действительно непростая ситуация, и в России, и в регионе. Однако по его словам, это наоборот, должно было бы стать стимулом для доверительного политического диалога и обсуждений.

Дипломат также обратил внимание, что Россия даже не думает кому-то что-то навязывать в плане международной ориентации, "не стучит по столу", даже когда сейчас видит реальную опасность для двусторонних отношений. Он добавил, что Россия вполне нормально относится к диверсификации отношений на международной арене. "Проблема в том, что Запад сам не скрывает, что это всё подчиненно другому - к геополитической борьбе, нанесению поражения России и прочее. И, к сожалению, там используются все методы. Мы видим как жестко работают те же американцы, Запад с делегациями на международных площадках, для того, чтоб продавливать антироссийские решения, резолюции, санкции", - сказал посол РФ, в качестве наглядного примера приведя прекращение обслуживания в Армении платежной системы "МИР", в условиях большого количества российских туристов в РА.

На вопрос, можно ли сказать, что Армению превращают в Украину, Копыркин сказал, что не стал бы проводить параллелей, однако, по сути, в условиях протекающих процессов такая опасность есть.