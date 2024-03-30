Суббота, 30 Марта 2024 15:43

АрмИнфо.Армяно-российские отношения сейчас становятся объектом более широкого противостояния - и это не скрывается теми же Соединенными Штатами. Об этом заявил посол России в Армении Сергей Копыркин.

Так, в интервью 24News, на просьбу прокомментировать заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что армянское руководство, "под надуманными предлогами, извращая историю последних трех лет, сознательно ведет дело к обрушению отношений с РФ", Копыркин, констатировал, что он глава российского внешнеполитического ведомства, и знает, что говорит.

"Поэтому здесь я бы не стал дополнительно давать какие-то комментарии словам министра. Думаю, что вот эти слова, как я это оцениваю, как действительно отражение очень глубокой обеспокоенности тем, что происходит сейчас в наших отношениях и обеспокоенностью за их судьбу. Потому что мы понимаем, к сожалению, что наши отношения сейчас становятся объектом более широкого противостояния. В общем-то, это не скрывается теми же Соединенными Штатами", - сказал Копыркин.

По словам российского посла, он неоднократно упоминал заявления официальных лиц США, в публичных заявлениях открыто говорят, что Соединенные Штаты рассматривают отношения с Арменией именно в контексте противоборства с Россией, с Ираном.

"Это очень плохо, это очень опасно. Это действительно то, что может нанести реальный ущерб нашим отношениям, если с армянской стороны нет достаточной политической воли для того, чтобы отстаивать тот массив наших отношений, очень важный для наших народов, и для Республики Армения, и для простых людей, семей армянских", - добавил Копыркин.

При этом он указал на важность того, чтобы под давлением из вне, не было утрачено то, что объединяет Армению и Россию, имеет жизненное значение и не только в экономическом, но и в социальном, в культурном, психологическом, и, конечно, в смысле безопасности, сохранения стабильности, перспективы мирного развития региона. "Под давлением тех интересов, которые реально к интересам народов региона, людей, которые здесь живут и к интересам россиян, включая и армянских россиян, не имеют не только никакого отношения, но и в корне этому противоречат", - сказал он.

На уточнение, есть ли в Москве опасения в связи с тем, что "внешняя политика Армении может превратить страну в полигон борьбы между Россией и Западом", Копыркин признался, что объективно ситуация в этом отношении очень тревожная.

"Даже те вопросы, которые Вы задаете, говорят о том, что здесь действительно есть то, относительно чего надо очень серьезно тревожиться и очень серьезно подумать. Кстати, с российской стороны неизменно поступают эти сигналы, эти предложения, что мы обязательно должны доверительно, искренне вести этот диалог. И вести этот диалог не в публичной плоскости, а именно так, чтобы решать те вопросы, обсуждать те моменты, которые вызывают взаимное непонимание для того, чтобы наши отношения действительно оставались такими, какими они должны быть, поскольку эти отношения исходят из действительно глубинных интересов наших стран и наших народов", - уверен российский дипломат.

Копыркин также поблагодарил армянский народ за искреннее сочувствие, выказанное после теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье.

"Здесь действительно могу сказать, что вот это искреннее сочувствие, теплота, которые мы чувствовали, все-таки, говорит нам о том, подтверждает то, что, несмотря ни на что, все-таки, армянский народ, русский, российский народ, они действительно близки, их очень многое объединяет и даже какие-то события, которые происходят на политической арене в мире, все проблемы, вызовы, с которыми мы сталкиваемся, все равно вот это чувство оно не убивает", - отметил посол России, добавив, что это говорит о том, что все, что объединяет оба народа, очень глубоко.

Дипломат также отметил, что и президент Республики Армения приехал в посольство, чтобы лично подписать, помимо телеграмм соболезнования, которые он, как и премьер- министр, и министр иностранных дел, направили. "Это важно. Это такой хороший, на мой взгляд, и человеческий, и политический жест", - резюмировал посол.