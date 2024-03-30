Суббота, 30 Марта 2024 13:09

АрмИнфо. В Российско-Армянском университете прошла открытая лекция первого заместитель министра экономического развития Российской Федерации Ильи Торосова.

Как сообщает пресс-служба РАУ, он рассказал об экономическом, социальном и корпоративном управлении. "Основная причина того, что климатическая повестка остается актуальной - запрос общества на социальную ответственность бизнеса, экологически чистые города, экологичное топливо. Мы понимаем, что за этим будущее, рост экономики и новых технологий. Министерству экономического развития, как регулятору климатической политики, важно быть драйвером эффективных изменений в области устойчивого развития", - сказал Илья Торосов.

На лекции выступил также директор фонда "Центр стратегического развития Республики Армения" Карен Авагян, который рассказал, что более 97 % инвесторов по всему миру проводят неформальную оценку показателей ESG, структурированный анализ нефинансовых данных о компаниях, являющихся потенциальными объектами для инвестирования.

После лекции Илья Торосов поделился своими впечатлениями: "Очень рад, что Российско-Армянский университет продолжает развиваться: появляются новые площадки, лаборатории, улучшается инфраструктура".

Отметим, что мероприятие было организовано Российско-Армянским университетом совместно с фондом "Центр стратегического развития Республики Армения".