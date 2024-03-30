Суббота, 30 Марта 2024 13:08

АрмИнфо. В Лондоне в рамках сотрудничества между Республикой Армения и Соединенным Королевством в сфере обороны 28-29 марта прошли обсуждения на тему борьбы с коррупцией.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Армении, армянскую делегацию возглавил генеральный секретарь министерства обороны РА Гамлет Батикян. В ходе мероприятия состоялась встреча с представителями министерства обороны Соединенного Королевства во главе с генеральным директором по политике безопасности министерства обороны Великобритании Полом Уаттом и директором по обеспечению обороны Гайем Лестером.

В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества Армения-Великобритания в сфере борьбы с коррупцией. Гамлет Батикян представил текущие программы МО Армении в вопросе борьбы с коррупцией.

Британская сторона представила имеющийся опыт и методологию в этой области, а также выразила готовность оказать необходимую поддержку министерству обороны РА.

В ходе обсуждений достигнут ряд договоренностей о реализации совместных программ, предоставлении экспертной и методической помощи.