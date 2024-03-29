Пятница, 29 Марта 2024 19:15

АрмИнфо. Дело о доведении до самоубийства по неосторожности солдата Жору Карапетяна двумя его сослуживцами направлено в суд, сообщает пресс-служба Следственного комитета РА.

В СК отметили, что 10 августа около 18:50 военнослужащий срочной службы Жора Карапетян, находясь на боевом посту, совершил попытку самоубийства из автомата другого военнослужащего. Сразу после происшествия его с огнестрельным ранением в голову доставили в больницу, где, однако, он скончался на следующий день, около 04:30.

Согласно фактическим данным, полученным в ходе расследования, военнослужащий покончил жизнь самоубийством из-за поведения, характерного для неуставного отношения к нему со стороны сослуживцев.

На основании полученных фактов двум его сослуживцам были предъявлены обвинения по 1- му и 3-му пунктам 2-й части статьи 522 УК РА. В качестве меры пресечения против них было избрано содержание под стражей.

Предварительное следствие завершено, материалы дела вместе с обвинительным заключением направлены в суд