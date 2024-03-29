Пятница, 29 Марта 2024 19:01

АрмИнфо.Америабанк признан победителем в номинации «Лучший банк в Армении» в рамках 31-й ежегодной церемонии награждения лучших банков мира, проводимой журналом Global Finance. Отбор победителей производился почти в 150 странах и территориях с учетом ряда критериев, таких, как рост активов, рентабельность, географический охват, стратегические партнерства, развитие бизнеса и внедрение инноваций в продуктах. Также учитывались мнения аналитиков фондового рынка, аналитиков кредитного рейтинга, банковских консультантов и других лиц, вовлеченных в финансовую индустрию.

Как заявляют в Global Finance, в этом году награды были вручены банкам, которые были внимательны к потребностям своих клиентов в сложных рыночных условиях и добились высоких результатов, заложив основу для будущего успеха. Организации-победители умело управляли своими активами и пассивами в свете быстро меняющихся процентных ставок.

«Банковская система вновь переживает переломный момент, на этот раз связанный с появлением генеративного искусственного интеллекта, который сулит существенные изменения правил игры в данной отрасли», – отметил Джозеф Д. Джиаррапуто, издатель и главный редактор журнала Global Finance. – «В подобных переменчивых условиях награды «Лучший банк» присуждаются финансовым учреждениям, предлагающим самый широкий спектр услуг, долгосрочную надежность и технологические инновации».

«Для нас большая честь вновь получить награду «Лучший банк». Эта награда является признанием стремления нашей команды добиваться высоких результатов во всех направлениях бизнеса. Кроме того, она отмечает наше стремление к технологическим инновациям, позволяющим нам быстро адаптироваться к меняющейся среде и, что наиболее важно, к растущим потребностям наших клиентов. Я хотел бы поблагодарить Global Finance за эту престижную награду и подчеркнуть, что она еще больше укрепит наше стремление соответствовать самым высоким стандартам и внедрять инновации при обслуживании наших клиентов», – отметил генеральный директор Америабанка Артак Анесян.

Отметим, что Америабанк признается «Лучшим банком в Армении» в десятый раз и четвертый год подряд.