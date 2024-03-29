Пятница, 29 Марта 2024 18:47

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 1 апреля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в Араратской области:

10:30-12:30 частично село Каначут;

в Котайкской области:

11:00-16:00 7-ой и 8-ой микрорайоны города Абовян.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 2 апреля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 частные дома 36-81, 122-127 на улице Ачемяна, частные дома 1-43 на 1-ом переулке Ачемяна, 1-17 на 2-ом переулке; жилые дома 1А, 1, 2, 3, 4, 5, 5/1, 5/2, 5/3, 7 на улице Нансена, 2 на 1-ом переулке Нансена, 8, 10 на пр. Гая, 2, 4, 6 на улице С. Сафаряна, адреса: 10/7, 10/20, 10/17, 10/16, 10/18, 10/13 на пр. Гая, училище N1, школа N106, ясли-детский сад N98 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 1-ом Норкском массиве; ООО “Сиамс”, ЗАО “Гиноси”;

11:00-17:00 жилые дома 5а, 7, 7/1, 7а на улице Сундукяна, жилые дома 8, 10 и частные дома 4/50-6/58 на улице Гр. Кочара, жилой дом 27 на улице Гюльбенкяна, жилые дома 12, 14, 14/1, 16, 16/1 на улице Рубинянца, частные дома 51/5, 59/13 на улице Гапанцяна;

в Армавирской области:

11:00-15:00 села Амберд, Агавнатун, Лернамердз;

в Араратской области:

10։00 -13:00 частично улицы Сарибека Варданяна, Андраника, Маршала Баграмяна, Озаняна в городе Веди; частично села Сисаван и Арарат;

10:30-12:30 частично село Каначут;

13:00-15:00 частично село Дехдзут;

в Котайкской области:

11։00-15:00 частично город Нор Ачн и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); ООО “Кристалл”, “Аревакн”;

11։00-16։00 частично 7-ой микрорайон в городе Абовян; частично села Дзорахбюр, Джрвеж, Зовк; частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; квартал ‘Багреванд” в селе Джрвеж; село Маяковский и прилегающие территории;

в Лорийской области:

11:00-16:00 улицы Туманяна, Чаренца, Руставели, Арутюняна, Гетапня, Гукасяна, Телмани, Абовяна; частично улицы Аревелян, Баграмян, Еритасардакан, Сундукяна, Дуряна, Акоба Мегапарта, Гарегина Нжде, Соса Саргсяна, Сурб Ншани, Спарапета, Саят-Новы в городе Степанаван;

11:00-17:00 села Лернаван и Джрашен.