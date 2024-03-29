Пятница, 29 Марта 2024 17:56

АрмИнфо. Пресс-секретарь ЕС по иностранным делам и политике безопасности Питер Стано опроверг утверждения Баку относительно трехсторонней встречи ЕС-США-Армения.

Как передает Туран, отвечая на запросы азербайджанских СМИ, он назвал "неточной" информацию о характере предстоящей встречи 5 апреля в Брюсселе.

"Неправда, что заседание будет посвящено "гарантиям безопасности". Она не будет затрагивать иные вопросы, кроме двусторонних отношений ЕС/США-Армения. То есть, вопросы нормализации отношений и мирные переговоры между Арменией и Азербайджаном обсуждаться не будут. Основное внимание будет сосредоточено на устойчивости экономики Армении и двустороннем сотрудничестве с этой страной", - уточнил он.

По его словам, ЕС и США разделяют приверженность поддержке стабильного, мирного, безопасного и процветающего будущего Армении и региона.

"Это будет возможность обсудить углубление сотрудничества с Арменией в целях укрепления ее экономики на основе двустороннего партнерства ЕС и Армении. Стабильная и устойчивая Армения означает стабильный Южный Кавказ. Наши усилия не направлены против кого то, а в интересах всего региона и его стабильности", - отметил Стано.

Напомним, что ранее МИД Азербайджана обвинил ЕС и США в планах по оказанию военной помощи Армении. "Планы оказания военной помощи Армении в рамках Европейского фонда мира и информация о том, что встреча 5 апреля "предусматривает военные компоненты, вредят усилиям мирного строительства в регионе". Подобная деятельность со стороны Евросоюза и США носит явно односторонний и предвзятый характер", - заявил ранее МИД Азербайджана.

В Вашингтоне же заявили, что обсуждение будет касаться поддержки экономической устойчивости Армении со стороны ЕС и США, поскольку она работает над диверсификацией своего торгового партнерства и удовлетворением гуманитарных потребностей.