Пятница, 29 Марта 2024 17:53

АрмИнфо. Присутствие 102-й базы и российских пограничников - это единственная реальная гарантия суверенитета Армении. Об этом заявили в МИД России, на просьбу прокомментировать положения доклада "Углубляя отношения ЕС и Армении: больше Европы в Армении; больше Армении в Европе", подготовленный "Сетью друзей Армении". Сеть возглавляет бывший премьер-министр Дании и бывшим генеральным секретарем Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен.

В МИД РФ указали, что "предложения в сфере безопасности вовсе противоречат здравому смыслу". "Присутствие 102-й РВБ и российских пограничников - единственная реальная гарантия суверенитета Армении. То, что их вывод как-то укрепит военный потенциал республики, - опасная демагогия", - заявили в Министерстве РИА Новости.

"Заставляя пересмотреть сложившуюся систему безопасности уже сегодня, Запад не предлагает ничего конкретного взамен", - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, что в опубликованном докладе констатируется, что Армения совершает разворот на Запад, а для того, чтобы добиться успеха в этом вопросе, ЕС и Армения должны будут взять на себя существенные долгосрочные стратегические обязательства в отношении ресурсов, сотрудничества в области безопасности, торговых отношений и политического взаимодействия.

"Сейчас настал момент для смелых шагов, чтобы увидеть "Больше Европы в Армении и больше Армении в Европе". А предложение Армении статуса кандидата в ЕС будет соответствовать стратегической переориентации этой Республики и сделает ее поворот необратимым. Но для того, чтобы это предложение имело смысл, ЕС должен будет подкрепить свои геополитические обязательства реальной, существенной поддержкой Армении. И не в последнюю очередь для того, чтобы противостоять реакции России", - отмечают авторы доклада, добавляя, что предвидят постепенный подход к улучшению отношений между ЕС и Арменией, с конечной целью - вхождения Армении в состав Евросоюза.

102-я российская военная база дислоцируется в Армении согласно межгосударственному договору между Москвой и Ереваном, заключенному в 1995 году. Личный состав базы несет боевое дежурство в рамках Объединенной системы ПВО СНГ. РФ и Армения 20 августа 2010 года продлили до 2044 года срок действия договора о размещении базы. Протокол предусматривает также расширение сферы ее географической и стратегической ответственности. Воздушной компонентой 102-й российской военной базы в Гюмри является авиабаза "Эребуни", дислоцированная в Ереване. Личный состав авиабазы несет боевое дежурство по противовоздушной обороне в Объединенной системе ПВО государств СНГ.