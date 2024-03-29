Пятница, 29 Марта 2024 15:41

АрмИнфо. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии открытия пленарной сессии Боаоского азиатского форума (БАФ), ежегодно проходящего в китайской провинции Хайнань. В этом году 23-й по счету форум проходит под девизом «Азия и мир: общие вызовы, общая ответственность».

Президент Казахстана выступил на форуме в качестве почетного гостя.

Приветствуя участников мероприятия, Глава нашего государства отметил важную роль данной платформы в качестве центра диалога и международного сотрудничества на фоне беспрецедентной глобальной неопределенности, подпитываемой геополитической турбулентностью и экономическими потрясениями.

– К середине десятилетия становится все более очевидным, что темпы роста глобального ВВП будут самыми низкими за последние 30 лет. Одним из серьезных вызовов, стоящих перед мировой экономикой, продолжает оставаться напряженность в торговых отношениях между ведущими странами. Политика протекционизма и обострение торговых споров нарушают глобальные цепочки поставок, сдерживают экономический рост и подрывают доверие инвесторов. Очевидно, что глобальной экономике нужны новые парадигмы развития. Неспособность решить данную проблему может обернуться упущенными возможностями в ближайшее десятилетие, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Как подчеркнул Глава государства, в этом отношении Азия лидирует на пути к новой эре устойчивого развития.

– Ожидается, что в этом году Азия обеспечит 60 % роста мирового ВВП. На долю континента приходится 53 % мировой торговли, здесь расположены несколько крупнейших и наиболее динамично развивающихся экономик мира. Прямые иностранные инвестиции в Азию значительно выросли за последние годы. В этом регионе также расположены ведущие технологические центры мира, обеспечивающие 70 % патентных разработок. Континент располагает значительными человеческими ресурсами, 21 из 30 крупнейших городов мира находится в Азии. Из ожидаемых 30 триллионов долларов роста потребления среднего класса к 2030 году только 1 триллион долларов, как предполагается, придется на западные экономики. В совокупности все эти факторы указывают на так называемый «Азиатский ренессанс», – сказал лидер Казахстана.

Глава государства отметил, что Азиатский регион имеет хороший потенциал для продолжения стимулирования глобального роста и развития в предстоящие годы.

– В этом отношении Боаоский форум стал воплощением азиатского инновационного подхода к достижению всеобщего экономического прогресса. Он также зарекомендовал себя как исключительный символ приверженности Китая глобальному развитию, – подчеркнул Президент Казахстана.

По его словам, сегодня казахско-китайские отношения представляют собой модель эффективного партнерства, в рамках которого наша страна стала основным торгово-экономическим партнером Китая в Центральной Азии.

– На долю Казахстана приходится половина китайской торговли и инвестиций в регионе. В прошлом году товарооборот между Казахстаном и Китаем достиг исторического рекорда – 41 миллиарда долларов США. В 2023 году объем грузоперевозок между нашими странами увеличился на 22 %, составив почти 30 миллионов тонн. Грандиозный мегапроект «Один пояс, один путь» был впервые представлен во время визита Председателя КНР Си Цзиньпина в Казахстан более десяти лет назад. Этот проект служит ключевым мостом между Востоком и Западом, а через Казахстан осуществляется 80 % всех сухопутных перевозок между Китаем и Европой. Это важнейшее преимущество, которое мы должны использовать в полной мере. Наши собственные инвестиции стратегически связаны с инициативой «Один пояс, один путь» и направлены на создание современной мультимодальной, экологически безопасной и устойчивой инфраструктуры, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Особое внимание в речи было уделено новому экономическому курсу страны.

– В прошлом году экономический рост нашей страны составил 5,1 %, что почти в два раза превышает прогнозируемые темпы роста мировой экономики. В среднесрочной перспективе мы намерены поддерживать рост на уровне не менее 6 % и удвоить объем нашей экономики к 2029 году. Чтобы достичь этой цели, я провозгласил новый экономический курс. Эта инициатива направлена на осуществление структурных реформ с целью построения более сильной и динамичной страны. Политика открытых дверей, огромные ресурсы и либеральные рыночные реформы в Казахстане привлекли многие зарубежные компании, в том числе китайские. В связи с этим мы приглашаем азиатских партнеров инвестировать в нашу экономику и тем самым открывать новые пути для взаимовыгодного сотрудничества, – предложил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев полагает, что меры по улучшению фискальной и денежно-кредитной системы, расширению финансовых потоков и повышению качества институтов будут способствовать формированию рыночной и конкурентоспособной экономики, делая ее более прозрачной, надежной и динамичной.

Однако, как отметил он, достижение этой цели и одновременное противостояние современным глобальным вызовам требуют объединения усилий. В этой связи лидер Казахстана обозначил несколько актуальных задач, для реализации которых должно сплотиться все мировое сообщество.

Как подчеркнул Президент, мир нуждается в новой многосторонней торговой системе, основанной на принципах справедливости и открытости.

– Сегодня нарастающие торговые барьеры, протекционизм и нарушение договоров создают серьезные вызовы для глобальной экономики. Решение этих проблем требует устранения несправедливых торговых барьеров, повышения прозрачности цепочек поставок посредством цифровизации, – полагает Касым-Жомарт Токаев.

Он считает, что новые подходы следует применить и в глобальной финансовой системе. Как было сказано в выступлении, во главе угла здесь должны быть равные возможности для всех стран, а не получение выгоды лишь избранными. Лидер Казахстана призвал международное сообщество принимать более действенные меры в области устойчивого финансирования.

– Огромный азиатский рынок облигаций с его колоссальной рыночной капитализацией обладает высоким потенциалом для поддержки многих проектов развития. Евразийский банк развития планирует осуществить первый выпуск панда-бондов в качестве нового финансового инвестиционного инструмента. Он может стать критически важным для финансирования глобальных инфраструктурных проектов, – отметил Глава государства.

Почти треть населения планеты по-прежнему испытывает дефицит продовольствия. Казахстан, являющийся ведущим производителем пшеницы в Центральной Азии, намерен использовать свой сельскохозяйственный потенциал для обеспечения глобальной продовольственной стабильности. Общими усилиями мы должны укреплять международное сотрудничество путем создания целевых программ, совместных агроинновационных центров и трансферта инновационных технологий, – предложил Президент.

Касым-Жомарт Токаев также указал на стратегическое значение расширения транзитно-транспортного сотрудничества между странами Азии.

– Крайне важно наращивать наши усилия по развитию как существующих, так и новых транспортных маршрутов. В их число входит Транкаспийский международный транспортный маршрут, или так называемый «Срединный коридор», который наиболее эффективно обеспечивает безопасность цепочек поставок между Азией и Европой. В прошлом году объем грузоперевозок по этому маршруту увеличился вдвое и составил 3 миллиона тонн. В ближайшие годы мы ожидаем, что данный показатель достигнет 10 миллионов тонн. В то же время Казахстан готов к сотрудничеству со своими соседями в развитии коридора «Север–Юг», – сказал Глава государства.