Пятница, 29 Марта 2024 13:55

АрмИнфо. Спектакль "Канарейка" с Сати Спиваковой московского Театра Наций - событие для театрального Еревана. Но, как оказалось, не только театрального. «Проект, который мы реализуем с Театром Наций имеет не только большое культурное значение. Он сопровождается рядом параллельных программ, в которых не только заключено социальное, гуманитарное послание, но и, что крайне важно на мой взгляд, заключена идея – привлечь к Армении повышенное внимание, усилия и ресурсы известных и успешных армян, проживающих в Диаспоре", - считает Рузанна Григорян - руководитьель департамента внешней политики компании GPM Gold, которая вместе с Театром Наций выступает партнером-соорганизатором этого проекта.

Рузанна, как родилась эта идея праздника для театрального гурмана – пригласить в Ереван Сати Спивакову с ее главной ролью в спектакле Театра Наций?

У меня вызывает огромное уважение то, что, уехав давно из Армении, Сати Спивакова не прикрыла за собой дверь. Более того, начиная с 80-ых годов Армения всегда была в центре внимания великого маэстро Владимира Спивакова, его фондов и творческих коллективов, которые он возглавлял. Мы же понимаем, какую огромную роль сыграла в этом его супруга!

Два года назад, после 44-дневной войны, нашей компании выпала честь стать одним из генеральных спонсоров трех концертов Национального Филармонического оркестра России в Ереване. Это была большая благотворительная акция - Спиваков и весь оркестр в 120 человек отказались от гонорара и направили его нашему "Дому солдата". В рамках этого мероприятия я и познакомилась с Сати, которая всегда была для меня женщиной-эталоном, именно той женщиной, которая при всей своей женственности, хрупкости и утонченности может разворачиваться на безумно масштабные и значимые проекты и достойно определять в них свои позиции.

После знакомства, по приглашению Сати я посмотрела тогда только что выпущенный Театром Наций спектакль "Канарейка" – о последних днях Марии Каллас, которая за три дня перелистывает всю свою жизнь, от детства и проблем в семье до творческого взлета и своей женской судьбы. Признаюсь честно, я и близко не представляла, кто есть Сати Спивакова-актриса. Сдержанная и утонченная телеведущая "Нескучной классики" не очень монтировалась в моем сознании со страстной, а в контексте спектакля - изломанной и полубезумной Марией Каллас. Но Сати просто изумительно вошла в образ!

Растроганная до слез, я высказывала ей свое восхищение... И тут Сати мне сказала: "Я так хочу сыграть этот спектакль для армянской публики! Я так хочу сделать для Армении что-то сама, ведь если такие гастроли состоятся, это будет впервые, когда я приеду в Армению не как супруга великого маэстро, а как Сати и сделаю что-то для своих соотечественников". Я, конечно, с большой готовностью откликнулась на ее инициативу. А через пару месяцев Сати позвонила и сказала, что они рассчитали гастроли и что при поддержке семьи Спиваковых половину необходимой суммы в них вложит фонд Театра Наций. Соответственно, наша компания выступила партнером и соорганизатором этих гастролей.

Насколько мне известно, показ "Канарейки" должен был состояться еще прошлой осенью, в рамках HighFest-a, но произошла трагическая сдача Арцаха, перед которой отступили все планы... Этот театральный проект Вы отложили, но не отказались от него. Почему?

Для нас важно, чтобы сегодня, когда Армения очень нуждается во внимании и поддержке, значимые инициативы успешных армян Диаспоры находили отклик на Родине. Мы должны гордиться этими людьми, должны показывать, что двери Армении всегда открыты для них, что мы их ждем и готовы их поддержать. Мы должны "провоцировать" их на то, чтобы они со своими ресурсами, контактами, друзьями приезжали сюда с разноформатными проектами и начинаниями и вкладывались, каждый по-своему, в страну. Я уже говорила, что в данном случае не хотела бы называть нашу компанию спонсором, потому что Театр Наций и Сати Спивакова наравне с нами вкладывают свои ресурсы, так что это именно партнерство.

Вы знаете, любой человек - артист, меценат, директор фонда, просто филантроп - все эти люди должны понимать и чувствовать, что в Армении их ценят, что нам это нужно не в каких-то маркетинговых или коммерческих целях, не для "заработать", а чтобы сделать большое, хорошее дело и оставить после себя какую-то историю. Там где культура, коммерция должна уходить на второй план. И в этом плане, я надеюсь, тандем Театр Наций – GeoProMining Gold состоялся.

Мы в какой-то мере привыкли к тому, что приезд в Армению Спиваковых никогда не ограничивается рамками искусства и культуры...

Бесспорно! И эту "традицию" просто невозможно нарушить. На протяжении многих лет наша компания является донором фонда Ереванского Гемотологического центра имени профессора Еоляна. И мы предложили Сати посетить этот Центр, причем именно Отделение детской онкологии и гематологии. Она отозвалась на это предложение с большой готовностью, и 3 апреля, еще до показа спектакля, мы туда поедем - в фонде нас уже ждут с нетерпением. Гостье хочется поговорить с руководителями фонда, поддержать родителей, а главное, устроить детям праздник! Мы поедем с многочисленными сюрпризами от Сати Спиваковой, которая также дала свое согласие на благородную миссию - стать Послом доброй воли Фонда.

Значит, все-таки речь идет не только о событии культурном - Театр Наций впервые в Ереване, есть еще социальная, или гуманитарная составляющая?

А еще коммуникативно-объединяющая! По нашей инициативе 7 апреля в Центре современного искусства Гафесчян состоится Public talk. Мы назвали его "Нескучная классика с Сати Спиваковой", и впервые она выступит главным спикером. Пригласим, так сказать, целевую аудиторию, деятелей армянской культуры из разных сфер искусства. На протяжении многих лет Сати приглашала на свою телепередачу самых выдающихся артистов со всего мира, истинных деятелей актуальной большой культуры, каждый раз убеждая аудиторию, что именно культура - это платформа, дающая людям возможность услышать друг друга. Вот Сати Спивакова и наши арт-деятели и поговорят о культурной дипломатии, как о мощном агрегаторе, средстве международной коммуникации, которое объединяет не только отдельных людей, но страны и международные отношения.

И мы неслучайно выбрали музей Гафесчяна. Мы будем делать эту встречу Сати с деятелями культуры Армении именно на площадке, которая имеет свою глубокую идеологию. Ведь Джерард Гафечян был одним из тех меценатов, который оставил Армении огромное наследие, основал Музей и Центр современного искусства, и это достойнейший пример для подражания. Кстати, паблик-ток будет аранжирован музыкой Гарри Кеосаяна и его квартета - еще один пример того, как, достигнув вершин успеха в США, блестящий джазмен-композитор и пианист вернулся на Родину, чтобы служить ей. Как я уже говорила, эти гастроли имеют не только культурный и социальный посыл - все это делается еще и для того, чтобы привлечь к Армении внимание как можно большего числа известных деятелей Диаспоры. А мы со своей стороны обязаны проявить ответственность и готовность подать руку. И этот совместный проект именно такой.

Я надеюсь, что армянская публика с нетерпением ждет встречи с Сати Спиваковой и и с Театром Наций.

Беседу вела Сона Мелоян