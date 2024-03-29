Пятница, 29 Марта 2024 13:03

АрмИнфо.В Армении заблокировано вещание ток-шоу с участием Владимира Соловьева. Об этом говорится в сообщении Сети телерадиовещания РА.

"ЗАО Cеть телерадиовещания Республики Армения на основании статей 5 и 6 договора "О сотрудничестве в сфере массовых телекоммуникаций между правительством Республики Армения и правительством Российской Федерации" недавно зафиксировала факт постоянных нарушений с российской стороны. В результате, Сеть заблокировала трансляцию на территории Армении авторских программ "Вечер с Владимиром Соловьевым" и "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым", которые транслировались на Общественном мультиплексе РА телекомпанией "РТР-ПЛАНЕТА", - говорится в сообщении вещателя.