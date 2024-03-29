Пятница, 29 Марта 2024 13:03

АрмИнфо.В аэропорту <Звартноц> сотрудники Комитета госдоходов Армении пресекли попытку ввоза в страну мобильных телефонов без декларирования воздушным транспортом.

В частности, как сообщает пресс-служба КГД, гражданин, прибывший в РА рейсом Абу- Даби - Ереван, в отделе таможенного контроля пассажиров Западной таможни-управления КГД пересек линию въезда "Зеленый путь", которая считается заявлением физического лица об отсутствии товаров, подлежащих таможенному декларированию.

Однако сотрудники таможни, имея обоснованные сомнения в перевозке товаров, подлежащих таможенному декларированию, провели последнего через <Красный путь>. В результате в его багаже было обнаружено 40 смартфонов Apple.

Составлен протокол о нарушении таможенных правил по статье 316 закона РА "О таможенном регулировании", и документы административного производства были представлены в юридическое управление КГД РА для обеспечения дальнейшего хода