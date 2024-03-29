Пятница, 29 Марта 2024 13:02

АрмИнфо. Официальный представитель Госдепа США Мэтью Миллер отреагировал на обвинения официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в адрес Вашингтона по части дестабилизирующей роли на Южном Кавказе.

Так, 28 марта в ходе брифинга, на просьбу прокомментировать слова Захаровой относительно намеченной на 5 апреля встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и госсекретаря Энтони Блинкена, которая по ее словам, нацелена на создание на Южном Кавказе новых разделительных линий, в частности, сказал: "Я бы сказал, что некоторая турбулентность, которую мы наблюдаем в регионе, была вызвана действиями России за последние несколько месяцев.

Что касается этой встречи в Брюсселе, как я сказал вчера, она будет сосредоточена на экономической устойчивости Армении, поскольку Ереван работает над диверсификацией своих торговых отношений и удовлетворением гуманитарных потребностей, и ни на чем другом".

Отметим, что Мария Захарова накануне, касаясь предстоящей трехсторонней встречи в Брюсселе заявила, что такие встречи вызывают беспокойство у большинства стран региона, потому что нацелены не на достижение мира между Азербайджаном и Арменией, а на дальнейшее внедрение Запада с его крайне деструктивными подходами на Южный Кавказ.

"Эти встречи также нацелены на создание там новых разделительных линий, принуждение стран региона следовать антироссийской повестке, разрушение их многовековых связей с Москвой, расшатывание действующих механизмов региональной безопасности и экономического сотрудничества. Почему официальный Ереван делает вид, что не понимает, о чём речь, - большой вопрос. Ведь Армению на глазах всего мира превращают в инструмент реализации чрезвычайно опасных планов коллективного Запада, которые полностью расходятся с коренными интересами армянского народа", - отметила Захарова.