Пятница, 29 Марта 2024 13:00

АрмИнфо. Самый правильный путь для Армении - получение статуса кандидата на членство в Европейский Союз. Об этом в интервью Общественному телевидению Армении заявил председатель Национального Собрания РА Ален Симонян.

По его словам, страна всегда шла по европейскому пути. "Республика Армения, народ Республики Армения и армянская демократия давно уже перешли линию и разделяют систему европейских ценностей, европейской семьи, демократии. Армения всегда шла по этому пути, пока ее не втянули в другую систему", - подчеркнул Симонян.

Он добавил, что Армения является носителем европейской демократической системы. "Для нас получение статуса кандидата на членство в ЕС - самый правильный и желательный вариант, по которому мы должны идти", - сказал Симонян, добавив, что для получения такого статуса многое нужно привести в соответствие с европейскими стандартами.