Пятница, 29 Марта 2024 13:00

АрмИнфо. Состоялись 5-ые политические консультации между министерствами иностранных дел Республики Армения и Республики Корея под председательством заместителя министра иностранных дел Республики Армения Мнацакана Сафаряна и заместителя министра иностранных дел по политическим вопросам Республики Корея Чон Бён Вона.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества, выразили готовность развивать текущий политический диалог и экономические связи. В ходе встречи был обсужден широкий спектр вопросов двусторонней повестки, в частности, возможное сотрудничество в сфере атомной энергетики, расширение договорно-правового поля, активизация образовательных и культурных обменов. Были затронуты перспективы сотрудничества в сферах туризма, информационных технологий, цифровизации, искусственного интеллекта и инноваций, обмена опытом государственного управления, а также программ, осуществляемых в Армении Корейским агентством международного сотрудничества.

В рамках визита делегацию принял также министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян. В ходе встречи затрагивался ряд вопросов двусторонней и многосторонней повестки армяно-корейских отношений, а также региональные процессы.