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АрмИнфо. Состоялись 5-ые политические консультации между министерствами иностранных дел Республики Армения и Республики Корея под председательством заместителя министра иностранных дел Республики Армения Мнацакана Сафаряна и заместителя министра иностранных дел по политическим вопросам Республики Корея Чон Бён Вона.
Как сообщает пресс-служба МИД Армении, стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества, выразили готовность развивать текущий политический диалог и экономические связи. В ходе встречи был обсужден широкий спектр вопросов двусторонней повестки, в частности, возможное сотрудничество в сфере атомной энергетики, расширение договорно-правового поля, активизация образовательных и культурных обменов. Были затронуты перспективы сотрудничества в сферах туризма, информационных технологий, цифровизации, искусственного интеллекта и инноваций, обмена опытом государственного управления, а также программ, осуществляемых в Армении Корейским агентством международного сотрудничества.
В рамках визита делегацию принял также министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян. В ходе встречи затрагивался ряд вопросов двусторонней и многосторонней повестки армяно-корейских отношений, а также региональные процессы.
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|Платформа "Европейцы ради Арцаха" очертила вектор защиты интересов Арцаха
|Правительство выделило порядка 1.4 млрд драмов на надлежащую организацию мероприятий к 100-летию Сергея Параджанова и Шарля Азнавура
|Франция готова рассмотреть повестку развития и расширения деятельности Французского университета Армении в рамках программы <Академический город>
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|Для отправки гумпомощи в сектор Газа на 19 млн драмов, власти Армении потратят больше 75 млн.
|Баку имеет все основания бояться Еревана, потому что прекрасно понимает: рано или поздно Армения встанет на ноги - Вазген Манукян
|Температура воздуха в Ереване повысится до 22 градусов
|Пашинян не приемлет никаких "правительств в изгнании" создающих угрозу нацбезопасности Армении
|Москва: Армению на глазах всего мира превращают в инструмент реализации опасных планов коллективного Запада
|Президент Арцаха призвал Францию оказать давление на Азербайджан, чтобы освободить армянских политзаключенных
|Программа обеспечения жильем вынужденных переселенцев из Арцаха будет представлена уже в апреле - вице-премьер
|Программа поддержки "40+10" для вынужденных переселенцев из Арцаха продолжится до конца 2024 года
|Пограничные войска СНБ РА организуют прием для поступления на должности в пунктах пропуска "Звартноц" и "Баграташен"
|Генсек ОДКБ прокомментировал перспективы расширения Организации и участие Армении в ее работах
|Госдеп: Встреча Блинкен - фон дер Ляйен - Пашинян будет посвящена поддержке экономической устойчивости Армении
|Ереван: Встреча высокого уровня в Брюсселе не направлена и не может быть направлена против какой-либо третьей стороны
|МВД информирует: С 5 апреля будет задействована 30% система бонусов на штрафы за ПДД
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Артак Закарян: в мире имеется опыт восстановления и развития даже несостоявшихся государств
|МИД РФ: информация о поставках Азербайджаном вооружений Украине тщательно проверяется
|МИД РФ: Франция своими действиями мешает реализации договоренностей между Азербайджаном и Арменией
|МИД РФ: все, что будет идти на пользу народу Армении, может только приветствоваться
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|Армения не присоединилась к заявлению глав парламентских делегаций ОДКБ, в котором осуждается жестокий теракт в "Крокус Сити Холл"
|Спикер НС: хотел бы встретиться с человеком, который на карте сможет доказать принадлежность четырех сел Тавуша Армении
|Ваге Ованнисян: Сегодняшняя ситуация в Армении уникальна в мировой истории, поскольку все госресурсы работают на разрушение государства
|Спикер НС: в моей встрече со Светланой Тихановской не было никакого политического подтекста
|Пашинян с французскими парламентариями обсудил процессы на Южном Кавказе
|Баку раздражен предстоящей встречей Пашиняна с Блинкеном и Фон дер Ляйн
|Посол Франции и делегация французских депутатов ознакомились c процессами по обеспечению безопасности вокруг Соткского золотоносного рудника
|Жертвы домашнего насилия в Армении стали чаще обращаться к правоохранителям - СК
|Доклад Расмуссена: Предложение Армении статуса кандидата в ЕС сделает ее поворот на Запад необратимым
|Акоп Аршакян: Армении привержена в установлении всеобъемлющего мира и стабильности в регионе посредством мирных переговоров
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