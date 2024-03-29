Пятница, 29 Марта 2024 12:59

АрмИнфо.Армения действительно заморозила свои отношения с Организаций Договора о коллективной безопасности. Об этом в интервью Общественному телевидению Армении заявил председатель Национального Собрания РА Ален Симонян, комментируя утверждения секретариата ОДКБ о том, что соответствующего обращения со стороны Еревана не поступало.

"А что, мы должны представить заявление о том, что наши отношения заморожены? Даже после террористического акта в Москве, который мы все на официальном уровне осудили, воздержались подписывать заявление Парламентской ассамблеи ОДКБ, поскольку по причине заморозки отношений с Организацией, были не готовы к этому. Идет политический процесс, в котором нельзя немного улучшать отношения, а потом их замораживать. Так не бывает", - сказал председатель НС РА.

Он добавил, что Ереван заморозил свои отношения, "пока не станет понятной ситуация с ОДКБ, есть она или нет, выходит из региона или нет". "Они даже не удосужились хотя бы позвонить в Баку, и напомнить властям Азербайджана о том, что стоящие возле армянского города Джермук азербайджанские войска являются зоной ответственности ОДКБ",

- подчеркнул глава законодательного органа Армении.

Спикер заметил, что пример Арцаха является показательным примером того, как турецкие войска с территории Азербайджана атаковали позиции армянских войск на фоне полного бездействия со стороны ОДКБ. Отвечая на вопрос о том, что Арцах являлся непризнанной территорией, спикер указал на оккупацию части территории Армении, в том числе, части территорий возле населенных пунктов Сев Лич и Джермука. "Все это говорит о наличии в ОДКБ проблем в вопросе защиты территории Армении", - подчеркнул спикер, добавив, что и от международных партнеров нет каких-либо гарантий по обеспечению безопасности армянского государства. "Но в любом случае, для нас очевидно, что система безопасности ОДКБ не работает, и работать не будет", - отметил Ален Симонян.