Пятница, 29 Марта 2024 10:20

АрмИнфо. Президент России Владимир Путин был удивлен решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна признать Нагорный Карабах частью Азербайджана. Об этом интервью "Известиям" заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Говоря об армяно-российских отношениях, российский министр напомнил, что когда Пашинян был в оппозиции и возглавлял созданное им движение (все знали, что у него были связи с Фондом Дж.Сороса), то декларировал выход из ОДКБ и ЕАЭС.

"Под этим лозунгом собрал толпы на улицах, потребовал выборов премьер-министра (у них были выборы в парламенте). При этом заявил, что если они окончатся тем, что изберут не его, то "поднимет" народ. Демократия в своем наивысшем проявлении.

После того, как Пашинян стал премьер-министром, президент России Путин неоднократно встречался с ним. Всячески подчеркивал, что мы будем руководствоваться не какими-то прежними заявлениями, а тем, как конкретно армянское руководство будет выстраивать отношения с Российской Федерацией. В ответ прозвучало, что ОДКБ и ЕАЭС - это структуры, принципиально важные для безопасности Армении, развития экономики страны и недопущения её изоляции на Южном Кавказе", - отметил Лавров.

По его словам, именно в таком русле развивались отношения все годы до того, как в 2020 году разгорелся конфликт между Азербайджаном и Арменией. Лавров добавил, что тогда Пашинян обращался к Путину в качестве союзника России и члена ОДКБ.

"Наш президент ночью, не покладая рук и сил, договаривался с лидерами Еревана и Баку о том, чтобы остановить эту войну. Потом были трехсторонние договоренности (1,2,3,4) по делимитации границы, возобновлению экономических связей, разблокированию транспортных коммуникаций, нормализации отношений в целом (включая заключение мирного договора). Всё это было согласовано при нашей активной инициативной роли.

Параллельно с этим Евросоюз "затаскивал" армян и азербайджанцев к себе. Пашинян был главным сторонником идеи того, чтобы работать на площадке ЕС и США. Они регулярно ездили туда в ущерб встречам, которые планировались на территории Российской Федерации. В 2022 году в Праге на саммите "европейского политического сообщества" (придумка президента Франции Эмманюэля Макрона) они с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в присутствии председателя Евросовета Шарля Мишеля подписали документ о том, что Карабах - это Азербайджан. Нас никто не поставил в известность. Президент России при очередной встрече сказал премьеру Армении, что мы были удивлены такому их решению", - добавил Лавров.

При этом он заметил, что с армянской стороны никаких объяснений не последовало после данного решения. "Пашинян всегда от нас просил не забывать, что параллельно со всеми нашими усилиями последних трех лет нужно обязательно урегулировать вопрос статуса Нагорного Карабаха. Мы этим занимались. Но когда он сам подписался под тем, что это территория является частью Азербайджана в соответствии с административными границами в СССР, то вопрос о статусе отпал", - продолжил российский министр.

"Когда карабахцы стали уезжать из Карабаха, Пашинян спросил у президента России, мол, почему он их бросил на произвол судьбы - Путин ответил, что это премьер-министр Армении решил, что они больше не являются гражданами или претендуют на какое-то иное гражданство, кроме Азербайджана", - добавил глава МИД России.

Лавров заметил, что сам тоже общался с Пашиняном, когда ездил на различные заседания в Ереван.

"Мне казалось, что он все-таки понимает выгоды для Армении от продолжения союзнических отношений с Российской Федерацией, от взаимодействия в рамках ОДКБ и ЕАЭС. Но сейчас армянские официальные лица и в Совете Безопасности Армении, в парламенте Армении прямо говорят о том, что надо больше полагаться на Евросоюз, что якобы ОДКБ не выполняет своих обязательств перед Арменией. То есть, по сути дела, "замыкается круг". В армянском руководстве начинают высказываться идеи, аналогичные тем, с которыми Пашинян формировал свое движение "Выход". Уверен, что это не отвечает интересам армянского народа. Это не отвечает нашим интересам с точки зрения исторических дружеских связей с армянами, с огромной армянской диаспорой, проживающей в России, и с точки зрения стабильности на Южном Кавказе.

Цель у тех, кто сейчас переманивает армянское руководство на сторону Запада, простая - не допустить стабильности на Южном Кавказе, постараться и этот регион превратить в зону своего доминирования. Также как Запад пытается делать это в Центральной Азии, да и во многих других частях нашего общего континента", - резюмировал глава МИД России