Пятница, 29 Марта 2024 10:03

АрмИнфо.Пути расширения двусторонних туркмено-иранских связей обсудили президент Сердар Бердымухамедов и министр иностранных дел ИРИ Хосейн Амир Абдоллахиян, прибывший с визитом в Ашхабад в четверг, 28 марта.

Иран традиционно является одним из важнейших торгово-экономических партнеров Туркменистана, констатировал глава государства, отметив роль Межправительственной туркмено-иранской комиссии по экономическому сотрудничеству, в результате деятельности которой согласованы конкретные меры по реализации проектов в электроэнергетической и транспортной сферах.

Стороны акцентировали внимание на поиске новых форм и методов взаимодействия в топливно-энергетическом комплексе в соответствии с современными требованиями, активизации отношений в сфере экспорта и транзита энергоносителей, сообщалось в выпуске новостей туркменского Гостелерадио.

Министр иностранных дел Ирана в ходе визита в Ашхабад проведет переговоры с высшими должностными лицами Туркменистана по вопросам расширения двусторонних связей и регионального сотрудничества. Активизация ирано-туркменского сотрудничества в сферах энергетики, транспорта, транзита и совместной борьбы с терроризмом на региональном уровне – основные темы повестки дня переговоров на официальном уровне, сообщил иранский МИД.

Накануне своего отъезда главный иранский дипломат разместил сообщение в X, где сказано: «Я направляюсь в Ашхабад в соответствии с усердной внешней политикой и динамичной дипломатией, чтобы расширить и укрепить связи между Ираном и Туркменистаном».