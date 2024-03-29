Пятница, 29 Марта 2024 09:57

АрмИнфо. Никто в Армении не имеет права кому бы то ни было сдавать территории. Об этом в интервью Общественному телевидению Армении заявил председатель Национального Собрания РА Ален Симонян.

По его словам, это запрещено законом. Кроме того, как подчеркнул спикер, власти Армении не намерены даже обсуждать вопрос о передаче другой стороне части территории армянского государства. В качестве примера он привел "Зангезурский коридор". "Мы четко заявили, что в случае, если нам попытаются что-то обязать, мы будем против этого воевать до конца. Те разговоры, которые сегодня ведутся, являются просто спекуляциями", - сказал глава армянского парламента.

Спикер заметил, что "Азербайджан говорит, что есть проблема, Армения в ответ предлагает ее решить". "Нужна делимитация - давайте проводить делимитацию. Все, что мы говорим, имеет легитимные основания", - добавил он. Он назвал безграмотными утверждения о том, что официальный Ереван в рамках демаркации границы в Тавуше сдает Азербайджану приграничное село Воскепар. "О каком Воскепаре идет речь? Такие утверждения - либо результат безграмотности, либо делаются с целью провокации, чтобы начать какие-то внутриполитические процессы в Армении. Помните, одно время говорили, что власти сдают Вайк", - сказал Симонян, продемонстрировав на мониторе карту, где планируется провести делимитацию и демаркацию границы на северном участке Таввушской области - от Байганис-Айрума до Кызылгаджили. "Все, что принадлежит Армении, останется за ней, все, что нет - нет", - сказал глава армянского парламента, предложив в этой связи использовать не слово "сдавать" и "отдавать", а говорить о процессе демаркации.

Политик заверил, что Армения идет на демаркацию вовсе не из-за угроз Азербайджана, а потому, что она нужна. Он утвердительно ответил на вопрос ведущего, признает ли Азербайджан государственную границу Армении после делимитации. В то же время Симонян заверил, что в контексте делимитации Армения делает все, чтобы война стала невозможной. Симонян отметил, что рабочий процесс по делимитации границ можно оценить положительно, поскольку имеется взаимопонимание. "Я не могу утверждать, что этот процесс находится в тупике", - констатировал спикер НС РА.