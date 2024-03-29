Пятница, 29 Марта 2024 09:56

АрмИнфо. Спикеры парламентов Армении и Азербайджана Ален Симонян и Сахиба Гафарова договорились провести новую встречу в середине мая при посредничестве Межпарламентского союза (МПС). Об этом в интервью Общественному телевидению Армении сообщил сам Симонян.

Он назвал беспрецедентной предыдущую встречу с главой законодательного органа Азербайджана, которая состоялась 22 марта на полях заседания МПС. Симонян пояснил, что изначально в ходе переговоров азербайджанская сторона обозначила "красные линии", указав, что обсуждение должно быть только в рамках повестки парламентской дипломатии, на что армянская сторона дала свое согласие. Согласно его оценке, встреча прошла в достаточно конструктивной атмосфере.

"Мы согласились, что между нами существует атмосфера недоверия друг к другу. Они не доверяют нам, а мы им.", - отметил Симонян, добавив, что по заверениям Гафаровой, Азербайджан не готовит никаких провокаций.

"Было принято решение на парламентском уровне установить контакты, начать общение. Я отметил, что намерен обсудить этот вопрос с политической командой. Гафарова также заявила, что обсудит вопрос со своими", - констатировал спикер армянского парламента.