Четверг, 28 Марта 2024 21:34

АрмИнфо. Ситуация в отношениях Армении и России не вселяет оптимизма из-за позиции армянского руководства, которое сознательно рушит отношения с РФ. Об этом 28 марта заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью <Известиям>.

<В Армении мне уже приходилось комментировать нынешнюю ситуацию, она, конечно же, не вселяет оптимизма. Армянское руководство, прямо скажем, под надуманными предлогами, извращая историю последних историю трех - трех с половиной лет, сознательно ведет дело к обрушению отношений с Российской Федерацией>, - сказал он.

По словам Лаврова, данный курс Еревана проявляется в шельмовании российских военнослужащих, которые несут службу на 102-й военной базе в Гюмри, пограничников, а также Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в целом.

Глава внешнеполитического ведомства РФ отметил, что в Ереване не упоминают, что именно ОДКБ неоднократно отстаивала интересы Армении в тяжелых ситуациях и в 2021 году была готова направить в страну свою миротворческую миссию, чтобы снизить накал в ее отношениях с Азербайджаном, отметил глава МИДа.

Он напомнил, что мандат данной миссии был полностью согласован на министерской встрече в Ереване осенью 2021 года, после чего премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об отсутствии консенсуса и вызвал в страну аналогичную миссию Евросоюза.

Впоследствии она была удвоена, а сейчас туда направляются военнослужащие из Норвегии, Канады и США, превращая миссию Евросоюза в миссию НАТО, добавил Лавров.

<Вся эта история последних нескольких лет извращается и господином Пашиняном, и его сотрудниками, руководством парламента Армении>, - резюмировал глава российского МИД.