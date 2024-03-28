Четверг, 28 Марта 2024 21:33

АрмИнфо. Европейский суд по правам человека предварительно принял иски по делам зампреда Республиканской партии Армении Армена Ашотяна и руководителя движения <Адеквад> Артура Даниеляна. Соответствующие уведомления получил адвокат Тигран

Атанесян, о чем сообщил в соцсети.

<Это на практике означает, что через какое-то время начнется коммуникация по этим делам - отправка вопросов сторонам>, - написал он.

Атанесян уточнил, что этими делами являются жалоба Артура Даниеляна на незаконное освобождение спикера парламента Армении Алена Симоняна от уголовной ответственности (по делу об известном инциденте) и жалоба Армена Ашотяна на его арест судом, не имеющим полномочий (Антикоррупционный суд не был компетентен рассматривать досудебное производство, в том числе арест).

<Надеюсь, однажды правосудие восторжествует, и Ален Симонян, и освободившие его от ответственности сотрудники С. Хачатряна (главы Антикоррупционного комитета - ред.), а также прокуроры и судьи - С. Дадоян, Г. Ованнисян, А. Наапетян, будут привлечены к ответственности>, - отметил Атанесян.

Напомним, что 16 ноября 2022 года Армену Ашотяну предъявили обвинение в злоупотреблении должностным положением и отмывании денег. Мерой пресечения была избрана подписка о невыезде. 16 июня 2023 года он был арестован сроком на 2 месяца (с тех пор мера пресечения периодически продлевается). Основанием для ареста, по версии правоохранителей, стало нарушение меры пресечения - подписки о невыезде. Сам Ашотян себя виновным не признает, и считает происходящее открытой и циничной политической травлей. В ноябре 2023 года адвокат Атанесян сообщил, что обратился в ЕСПЧ по делу Ашотяна и призвал суд признать арест Ашотяна незаконным. В то же время, он попросил ЕСПЧ в качестве исключения применить промежуточную меру и обязать власти Армении немедленно освободить А.Ашотяна.

Артуру Даниеляну было предъявлено обвинение по статье <хулиганство> в июле 2020 года после инцидента с тогдашним вице-спикером парламента Армении Аленом Симоняном. Специальная следственная служба заявила, что не будет подвергать Симоняна преследованию.